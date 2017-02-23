All CATEGORIES
☰ Menu

Authorities share few details about discovery of missing trustee’s body in Chippewa Lake

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 23, 2017 - 06:19 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Medina County Prosecutor Forrest Thompson (right) takes questions at a press conference Thursday at the Medina County Sheriff's Office regarding the discovery of the body of Byron Macron Wednesday in Chippewa Lake. Thompson was joined by Medina County Coroner Dr. Lisa Deranek. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

ruben24web Michael Chritton - Akron Beacon Journal
N.Y. singer and songwriter visits Hudson schools to show kids can make a difference - 10:18 PM

HUDSON: Singer and songwriter Jesse Ruben has written a lot of songs about relationships.

macron24cut
Authorities share few details about discovery of missing trustee’s body in Chippewa Lake - 10:18 PM
Russ Pry to be honored posthumously with Greater Akron Chamber award - 10:18 PM
Summit County residents can now access food and utility services via text message - 10:18 PM
Community activist Muriel Walker, first black nurse hired at Akron hospital, dies at 89 - 10:18 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next