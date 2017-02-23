All CATEGORIES
☰ Menu

Authorities share few details about discovery of missing trustee’s body in Chippewa Lake

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 23, 2017 - 06:19 PM | Updated: February 24, 2017 - 08:15 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Medina County Prosecutor Forrest Thompson (right) takes questions at a press conference Thursday at the Medina County Sheriff's Office regarding the discovery of the body of Byron Macron Wednesday in Chippewa Lake. Thompson was joined by Medina County Coroner Dr. Lisa Deranek. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

bridge25_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Summit County high school students vie for prizes by building bridges - 10:05 PM

Colin Leporis knelt on the ground with his teammates as they scooped cup after cup of steel pellets into a 5-gallon orange bucket.

Ohio bill outlawing marital rape gets no GOP support, again - 10:05 PM
Akron breaks another weather record Friday, high winds and storms expected after midnight - 10:05 PM
Barberton teacher who used ‘inappropriate word’ during class resigns his post - 10:05 PM
Infant who survived in 1920s sideshow incubator dies at 96 - 10:04 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next