All CATEGORIES
☰ Menu

Authorities share few details about discovery of missing trustee’s body in Chippewa Lake

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 23, 2017 - 06:19 PM | Updated: February 24, 2017 - 08:15 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Medina County Prosecutor Forrest Thompson (right) takes questions at a press conference Thursday at the Medina County Sheriff's Office regarding the discovery of the body of Byron Macron Wednesday in Chippewa Lake. Thompson was joined by Medina County Coroner Dr. Lisa Deranek. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

dog26_web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Wadsworth girl leads dog to win at Westminster Kennel Club Dog Show - 9:36 PM

Teresa West-Holmes never had much luck training Bro for dog show competitions. The 98-pound Rhodesian Ridgeback would act like — in her words — a goofball. But that all changed when her 10-year-old daughter Emily was put in charge.

dyer26cut_02
Bob Dyer: NASCAR drivers honoring Akron engineer - 10:39 PM
Democrats elect former Labor Secretary Tom Perez as national chairman - 10:39 PM
marathon26cut
Akron Marathon schedules three “how to” meetings to motivate new runners and walkers - 9:36 PM
Akron area companies lauded for safety innovations
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next