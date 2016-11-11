All CATEGORIES
☰ Menu

Authorities: Two notorious street gang members arrested in Medina

Beacon Journal staff report

Published: November 11, 2016 - 07:34 AM

MORE IN NEWS

Election_Protests_Californiab4716 Jeff Chiu - AP
Trump’s win sparks protests, hate crime across nation, but Summit County is ‘beacon of light’

Members of the Akron-area community have hope the region will be immune to the violence that national critics are expecting across the country following President-elect Donald Trump’s victory on Tuesday.

surprise11_03
Marine surprises his sister at school after six years apart - 7:18 PM
library10cut_02
Barberton library reveals new expansion Sunday
mannequin12cut_01
Mannequin craze hits nation, local schools and teams freeze in place for fun
Clarence M. Ditlow III, responsible for Firestone Tire investigation, dies - 6:47 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next