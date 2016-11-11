Authorities: Two notorious street gang members arrested in Medina

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUVESU5BOiBVLlMuIGF1dGhvcml0aWVzIHNheSB0aGV5IGhhdmUgYXJyZXN0ZWQgdHdvIG1l
bWJlcnMgb2YgdGhlIG5vdG9yaW91cyBNUzEzIHN0cmVldCBnYW5nIHdobyBhcmUgYWNjdXNlZCBv
ZiBleGVjdXRpbmcgYSBtYW4gaW4gVmlyZ2luaWEgbGFzdCBtb250aC48L3A+PHA+VGhlIFUuUy4g
TWFyc2hhbHMgTm9ydGhlcm4gT2hpbyBWaW9sZW50IEZ1Z2l0aXZlIFRhc2sgRm9yY2UsIHdpdGgg
dGhlIGFzc2lzdGFuY2Ugb2YgTWVkaW5hIHBvbGljZSwgYXJyZXN0ZWQgS2V2aW4gQ3J1eiwgMjIs
IGFuZCBDYXJsb3MgQ2lzbmVyb3MsIDIxLCBhcm91bmQgNjo1MCBwLm0uIFRodXJzZGF5IGZvbGxv
d2luZyBhIHRyYWZmaWMgc3RvcC4gPC9wPjxwPlRoZXkgd2VyZSB3YW50ZWQgYnkgdGhlIFUuUy4g
TWFyc2hhbHMgU2VydmljZSBhbmQgdGhlIFByaW5jZSBXaWxsaWFtIENvdW50eSBhdXRob3JpdGll
cyBmb3IgY29tcGxpY2l0eSB0byBjb21taXQgbXVyZGVyLjwvcD48cD5BdXRob3JpdGllcyBoYXZl
IGFjY3VzZWQgZWlnaHQgZ2FuZyBtZW1iZXJzIG9mIHNob290aW5nIEVkd2luIEl2YW4gQ2hpY2Fz
LCAyMiwgc2V2ZXJhbCB0aW1lcyBhbmQgc2xpY2luZyBoaW0gdXAgd2l0aCBhIG1hY2hldGUgb24g
T2N0LiAyOSBpbiBNYW5hc3NhcywgVmEuIFRoZSBXYXNoaW5ndG9uIFBvc3QgcmVwb3J0ZWQgdGhh
dCBDaGljYXMgd2FzIHNob3QgYWZ0ZXIgYSBkaXNhZ3JlZW1lbnQgd2l0aCBzb21lIG9mIHRob3Nl
IGNoYXJnZWQuPC9wPjxwPlNpeCBtZW4gYW5kIHdvbWVuLCBhbmQgYSBqdXZlbmlsZSwgd2VyZSBh
cnJlc3RlZCBXZWRuZXNkYXkgaW4gVmlyZ2luaWEuIFRoYXQgZGF5LCB0aGUgUHJpbmNlIFdpbGxp
YW0gQ291bnR5IFNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBPZmZpY2UgcmVxdWVzdGVkIHRoZSBhc3Npc3RhbmNl
IG9mIHRoZSBVLlMuIE1hcnNoYWwgbGVkIENhcGl0YWwgQXJlYSBSZWdpb25hbCBGdWdpdGl2ZSBU
YXNrIEZvcmNlIHRvIGZpbmQgYW5kIGFycmVzdCB0aGUgbGFzdCB0d28uPC9wPjxwPlRoZSB0YXNr
IGZvcmNlIGRldGVybWluZWQgdGhleSB3ZXJlIHN0YXlpbmcgYXQgYW4gYXBhcnRtZW50IG5lYXIg
dGhlIDMwMCBibG9jayBvZiBTcHJpbmdicm9vayBEcml2ZSBpbiBNZWRpbmEuPC9wPjxwPkF1dGhv
cml0aWVzIHNhaWQgdGhleSBzZXQgdXAgc3VydmVpbGxhbmNlIGFyb3VuZCB0aGUgYXBhcnRtZW50
IGNvbXBsZXggYW5kIHN0b3BwZWQgQ3J1eiBhbmQgQ2lzbmVyb3Mgd2l0aG91dCBpbmNpZGVudCB3
aGVuIHRoZXkgbGVmdCBpbiBhIHZlaGljbGUuPC9wPjxwPkl0IHdhcyB1bmNsZWFyIHdoeSB0aGV5
IHdlcmUgaW4gTWVkaW5hLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIGp1c3Qgd2hlcmUgdGhl
eSBwaWNrZWQgdG8gZ28gaGlkZSBvdXQsJiM4MjIxOyBhIFUuUy4gTWFyc2hhbHMgU2VydmljZSBz
cG9rZXNtYW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGhhdmUgbm8gaWRlYSB3aHkgdGhleSBjaG9zZSBNZWRp
bmEuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BIHNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBvZmZpY2lhbCBpbiBQcmluY2UgV2ls
bGlhbSBhbHNvIGRpZG4mIzgyMTc7dCBrbm93IHdoeS48L3A+PHA+Qm90aCB3ZXJlIHRha2VuIHRv
IHRoZSBNZWRpbmEgQ291bnR5IEphaWwgd2hlcmUgdGhleSB3aWxsIGF3YWl0IGV4dHJhZGl0aW9u
IHRvIFZpcmdpbmlhLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlc2UgZXh0cmVtZWx5IHZpb2xlbnQgZ2FuZyBt
ZW1iZXJzIHRyaWVkIHRvIGhpZGUgZnJvbSB0aGVyZSBoZWlub3VzIGNyaW1lLCYjODIyMTsgVS5T
LiBNYXJzaGFsIFBldGUgRWxsaW90dCBzYWlkIGluIGEgcHJlcGFyZWQgc3RhdGVtZW50LiAmIzgy
MjA7RHVlIHRvIHRoZSBjb29wZXJhdGlvbiBvZiBvdXIgdGFzayBmb3JjZSwgdGhlIE1lZGluYSBQ
b2xpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBhbmQgdGhlIENhcGl0YWwgQXJlYSBUYXNrIEZvcmNlLCB0aGVzZSBk
YW5nZXJvdXMgbWVuIGFyZSBiZWhpbmQgYmFycy4mIzgyMjE7IDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.