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Authorities uncover crack cocaine, heroin, LSD and firearms in Canton

Beacon Journal staff report

Published: March 10, 2017 - 07:25 AM | Updated: March 10, 2017 - 09:51 AM
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Jack Wise. (Courtesy of Stark County Sheriff's Office)


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