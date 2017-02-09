Autistic teen killed in Medina apartment fire; parents badly burned

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUVESU5BOiBBbiAxOC15ZWFyLW9sZCBhdXRpc3RpYyBtYW4gd2FzIGtpbGxlZCBhbmQgaGlz
IHBhcmVudHMgd2VyZSBiYWRseSBidXJuZWQgaW4gYW4gYXBhcnRtZW50IGZpcmUgYXQgMzoxNSBh
Lm0uIFRodXJzZGF5IG9uIFNwcmluZ2Jyb29rIERyaXZlLjwvcD48cD5CZWFjb24gSm91cm5hbCBu
ZXdzIHBhcnRuZXIgTmV3c25ldDUuY29tIHJlcG9ydHMgdGhhdCB0aGUgdGVlbiwgd2hvIHdhcyBj
b25maW5lZCB0byBhIHdoZWVsY2hhaXIsIHdhcyBwcm9ub3VuY2VkIGRlYWQgYXQgdGhlIHNjZW5l
LiBIaXMgcGFyZW50cyB3ZXJlIHRha2VuIHRvIE1ldHJvSGVhbHRoIE1lZGljYWwgQ2VudGVyIGlu
IGNyaXRpY2FsIGNvbmRpdGlvbi4gQW4gZWFybGllciByZXBvcnQgc3RhdGVkIHRoZSBtYW4mIzgy
MTc7cyBtb3RoZXIgaGFkIGRpZWQsIGJ1dCB0aGUgbWVkaWNhbCBjZW50ZXIgc3RhdGVkIHNoZSB3
YXMgaW4gY3JpdGljYWwgY29uZGl0aW9uIGFzIG9mIDExOjMwIGEubS4gVGh1cnNkYXkuIDwvcD48
cD5UaGUgYXBhcnRtZW50IGJ1aWxkaW5nIHdhcyBkZXN0cm95ZWQgYW5kIGFib3V0IDIwIHJlc2lk
ZW50cyBhcmUgZGlzcGxhY2VkLCB0aGUgdGVsZXZpc2lvbiBzdGF0aW9uIHNheXMuPC9wPjxwPlRo
ZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGlzIGNvbnRpbnVpbmcuPC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cu
bmV3c25ldDUuY29tL25ld3MvbG9jYWwtbmV3cy9vaC1tZWRpbmEvMTgteWVhci1vbGQtbWFuLWtp
bGxlZC1pbi1tZWRpbmEtYXBhcnRtZW50LWZpcmUiPlJlYWQgdGhlIGZ1bGwgTmV3c25ldDUuY29t
IHJlcG9ydCBoZXJlLjwvYT48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48
cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.