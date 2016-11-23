Baby boy in critical condition after car seat ejected from vehicle during Wednesday car crash

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gcG9saWNlIGFyZSBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIGEgc2VyaW91cyBjcmFzaCB0aGF0IGlu
anVyZWQgYSBmb3VyLW1vbnRoLW9sZCBiYWJ5IG9uIFdlZG5lc2RheSBtb3JuaW5nLjwvcD48cD5U
aGUgY3Jhc2ggb2NjdXJyZWQgYXQgYWJvdXQgNyBhLm0uIGluIHRoZSAyNTAwIGJsb2NrIG9mIFJv
bWlnIFJvYWQuPC9wPjxwPkEgbW90b3Jpc3QgZHJpdmluZyBhIEZvcmQgRjM1MCBwaWNrdXAgdHJ1
Y2sgd2FzIG5vcnRoYm91bmQgb24gUm9taWcgd2hlbiBpdCBzdHJ1Y2sgYSBIeXVuZGFpIFZlbG9z
dGVyIGFzIGl0IGV4aXRlZCBhbiBhcGFydG1lbnQgY29tcGxleCBkcml2ZXdheS48L3A+PHA+VGhl
IGJhYnkgYm95LCB3aG8gd2FzIGNvbmZpbmVkIGluIGEgc2FmZXR5IHNlYXQgaW4gdGhlIGJhY2sg
b2YgdGhlIFZlbG9zdGVyLCB3YXMgZWplY3RlZCBpbiBoaXMgc2VhdCBmcm9tIHRoZSBjYXIuIFRo
ZSBib3kgd2FzIHRyYW5zcG9ydGVkIHRvIEFrcm9uIENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgSG9zcGl0YWws
IHdoZXJlIGhlJiM4MjE3O3MgbGlzdGVkIGluIGNyaXRpY2FsIGNvbmRpdGlvbi48L3A+PHA+UG9s
aWNlIGNvbnRpbnVlIHRvIGludmVzdGlnYXRlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.