Back from the dead, man revived by food bank staff home after being released from hospice

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T25lIG1pbnV0ZSwgSG9yYWNlIExld2lzIHdhcyBjbG9zaW5nIHRoZSBnYXRlIG9uIGhpcyB0
cnVjayBhdCB0aGUgQWtyb24tQ2FudG9uIFJlZ2lvbmFsIEZvb2RiYW5rIGxvYWRpbmcgZG9jaywg
d2hlcmUgaGUmIzgyMTc7ZCBwaWNrZWQgdXAgZm9vZCBmb3IgYSBtaW5pc3RyeSB0aGF0IGhlbHBz
IGZhbWlsaWVzIGluIG5lZWQuPC9wPjxwPlRoZSBuZXh0IG1pbnV0ZSwgaGUgd2FzIGx5aW5nIGZs
YXQgb24gaGlzIGJhY2ssIHN0cnVnZ2xpbmcgd2l0aCBhIHN0cmFuZ2VyIHdobyBzZWVtZWQgdG8g
YmUgaW50ZW50IG9uIGhvbGRpbmcgaGltIGRvd24uPC9wPjxwPkxld2lzLCA4NywgaGFzIG5vIGlk
ZWEgaG93IG11Y2ggdGltZSBwYXNzZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBjb3VsZCBoYXZlIGJlZW4g
YSBjb3VwbGUgb2YgZGF5cyBvciBhIGNvdXBsZSBvZiB3ZWVrcywmIzgyMjE7IExld2lzIHNhaWQu
PC9wPjxwPk9ubHkgYWZ0ZXIgaGUgcmVhbGl6ZWQgdGhhdCB0aGUgc3RyYW5nZXIgaGUgd2FzIGZp
Z2h0aW5nIHdhcyBhIG1lZGljYWwgcHJvZmVzc2lvbmFsIGFuZCB0aGF0IGhlIHdhcyBseWluZyBp
biBhIGhvc3BpdGFsIGJlZCBkaWQgaGUgY2FsbSBkb3duIGVub3VnaCB0byBoZWFyIHRoZSBzdG9y
eSBvZiBoaXMgZGVhdGggYW5kIHJldml2YWwuPC9wPjxwPk5vdyBiYWNrIGF0IGhvbWUgaW4gaGlz
IEN1eWFob2dhIEZhbGxzIGFwYXJ0bWVudCBhZnRlciBiZWluZyByZWxlYXNlZCBmcm9tIGhvc3Bp
Y2UgY2FyZSwgTGV3aXMgc2FpZCBoZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IGR3ZWxsIG11Y2ggb24gd2h5IHRo
ZSBnb29kIGxvcmQgZGlkbiYjODIxNzt0IHRha2UgaGltLjwvcD48cD4mIzgyMjA7UGVvcGxlIHZp
c2l0aW5nIG1lIGF0IHRoZSBob3NwaXRhbCBrZXB0IHNheWluZywgJiM4MjE2O1lvdSBkaWVkIGFu
ZCBjYW1lIGJhY2ssJiM4MjE3OyYjODIyMTsgTGV3aXMgc2FpZCwgdG8gd2hpY2ggdGhlIHJlc3Rs
ZXNzIHNlbmlvciB3b3VsZCBxdWlwOiAmIzgyMjA7V2hhdGV2ZXIuIFdoZW4gY2FuIEkgZ2V0IG91
dCBvZiBoZXJlPyYjODIyMTs8L3A+PHA+QnV0IGhpcyBhcHByZWNpYXRpb24gaXMgZGVlcCBmb3Ig
dGhlIGVtcGxveWVlcyBhbmQgdm9sdW50ZWVycyBhdCB0aGUgZm9vZCBiYW5rLCB3aG8gbW92ZWQg
c3dpZnRseSBhZnRlciBoaXMgY29sbGFwc2UgdG8gYXBwbHkgdGhlIENQUiB0cmFpbmluZyB0aGV5
IGhhZCBvbmx5IGV2ZXIgdXNlZCBvbiBtYW5uZXF1aW5zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QXMgZmFyIGFz
IEkmIzgyMTc7bSBjb25jZXJuZWQsIEkgc2hvdWxkIGJlIGdvaW5nIGRvd24gdGhlcmUgZXZlcnkg
ZGF5IHRvIHRoYW5rIHRoZW0sJiM4MjIxOyBMZXdpcyBzYWlkLjwvcD48cD5UaHJlZSBtb250aHMg
YWdvLCBMZXdpcyB3YXMgYXQgdGhlIGZvb2QgYmFuayBmaWxsaW5nIGFuIG9yZGVyIGZvciBCcmlk
Z2luZyB0aGUgR2FwIE1pbmlzdHJpZXMuIFRoZSBjaHVyY2ggbW9zdGx5IHdvcmtzIHdpdGggcmVm
dWdlZXMgYW5kIGltbWlncmFudHMgaW4gQWtyb24mIzgyMTc7cyBpbnRlcm5hdGlvbmFsIE5vcnRo
IEhpbGwgbmVpZ2hib3Job29kLjwvcD48cD5IZSBrbm93cyB3aGF0IGl0JiM4MjE3O3MgbGlrZSB0
byBuZWVkIGEgaGVscGluZyBoYW5kLiBIZSB3YXMgYm9ybiBpbiBDbGV2ZWxhbmQgYW5kIGdyZXcg
dXAgb24gdGhlIHN0cmVldHMsIGhlIHNhaWQsIGEgbGlmZSBmaWxsZWQgd2l0aCBkcnVnIGFkZGlj
dGlvbiwgamFpbCB0aW1lLCBwb3ZlcnR5IGFuZCBob21lbGVzc25lc3MuPC9wPjxwPkFib3V0IHNp
eCBvciBzZXZlbiB5ZWFycyBhZ28sIGxvbmcgYWZ0ZXIgaGUmIzgyMTc7ZCBiZWNvbWUgc29iZXIs
IHJldGlyZWQgZnJvbSB0cnVjayBkcml2aW5nIGFuZCBzZXR0bGVkIGludG8gYSBDdXlhaG9nYSBG
YWxscyBuZWlnaGJvcmhvb2QsIGhpcyBicm90aGVyIEphbWVzIGFza2VkIGhpbSB0byBoZWxwIG91
dCBhdCBCcmlkZ2luZyB0aGUgR2FwLjwvcD48cD5MZXdpcywgYWxyZWFkeSBwYXN0IGhpcyA4MHRo
IGJpcnRoZGF5LCB3YXMgYSByZWx1Y3RhbnQgdm9sdW50ZWVyLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZGlk
IGl0IGZvciBteSBicm90aGVyLCBhbmQgYmVjYXVzZSB0aGUgY2h1cmNoIHdhcyBnaXZpbmcgdXMg
Zm9vZC4gQW5kIEkgbmVlZGVkIHNvbWV0aGluZyB0byBkby4gSSB3YXMgdG9vIG9sZCB0byB3b3Jr
LCYjODIyMTsgTGV3aXMgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0JlZm9yZSBJIGtuZXcgaXQsIEkgd2Fz
IGdvaW5nIHR3aWNlIGEgd2VlaywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gbm90
IGEgY2h1cmNoIHBlcnNvbiwgYnV0IEkga2VwdCBkb2luZyBpdCBiZWNhdXNlIHRoZXJlIHdhcyBu
byBvbmUgZWxzZSB0byBkbyBpdCBhbmQgaXQgbmVlZGVkIHRvIGJlIGRvbmUuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5NYXJ5IE1pY2hlbCwgZXhlY3V0aXZlIHBhc3RvciBvZiBCcmlkZ2luZyB0aGUgR2FwLCBzdGls
bCBjaHVja2xlcyB3aGVuIHNoZSByZWNhbGxzIHRoZSBkYXkgc2hlIG1lbnRpb25lZCBuZWVkaW5n
IG1vcmUgbWVuIHZvbHVudGVlcnMsIGFuZCBKaW0gTGV3aXMgc2FpZCBoZSYjODIxNztkIHN0YXJ0
IGJyaW5naW5nIGhpcyBvbGRlciBicm90aGVyIHRvIGhlbHAgb3V0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7Smlt
IHdhcyBpbiBoaXMgNzBzLiBXaGVuIGhlIHNhaWQgJiM4MjE2O29sZGVyIGJyb3RoZXIsJiM4MjE3
OyBJIHRob3VnaHQsICYjODIxNjtPaCBib3ksJiM4MjE3OyYjODIyMTsgTWljaGVsIHNhaWQuPC9w
PjxwPkJ1dCBIb3JhY2Ugd2FzIGEgZml0IG9jdG9nZW5hcmlhbiB3aG8gcm9kZSBoaXMgYmlrZSBh
bGwgb3ZlciB0b3duLCBhbmQgaGUgc29vbiBiZWNhbWUgYWxtb3N0IGluZGlzcGVuc2FibGUsIHRh
a2luZyBpdCB1cG9uIGhpbXNlbGYgdG8gbGVhcm4gdGhlIG9yZGVyaW5nIHN5c3RlbSBhdCB0aGUg
Zm9vZCBiYW5rIGFuZCBtYWtpbmcgc3VyZSB0aGUgbWluaXN0cnkgcmVjZWl2ZWQgZXhhY3RseSB3
aGF0IGl0IG5lZWRlZCB0byBrZWVwIDIwMCBwZW9wbGUgaW4gZ3JvY2VyaWVzIGVhY2ggd2Vlay48
L3A+PHA+TGV3aXMgYmVjYW1lIGEgZmFtaWxpYXIgZmFjZSBhdCB0aGUgZm9vZCBiYW5rLiBUaGUg
ZW1wbG95ZWVzIGFscmVhZHkgbmV3IGhpbSB3ZWxsIHdoZW4gaGUgYXJyaXZlZCBmb3IgYSBwaWNr
dXAganVzdCBhZnRlciAxMCBhLm0uIG9uIEZlYi4gMS48L3A+PHA+QWZ0ZXIgdGhlIGxhc3QgZm9v
ZCBib3ggd2FzIGxvYWRlZCBvbnRvIGhpcyB0cnVjaywgTGV3aXMgY2xvc2VkIHRoZSBnYXRlLjwv
cD48cD5UaGF0JiM4MjE3O3Mgd2hlcmUgaGlzIG1lbW9yeSBvZiB0aGF0IGRheSBlbmRzLjwvcD48
cD5Gb3Igb3RoZXJzLCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgd2hlcmUgdGhlaXIgbWVtb3J5IGJlZ2lucy48L3A+
PHA+VGhlIHN0YWZmIHNhdyBMZXdpcyBmYWxsIGFuZCByYW4gdG8gaGltLiBPbmUgd29ya2VyIHNo
b3V0ZWQgJiM4MjIwO0NvZGUgQmx1ZSEmIzgyMjE7ICYjODIxMjsgYW4gb3JkZXIgdGhhdCBlY2hv
ZWQgdGhyb3VnaCBvZmZpY2VzIGFuZCBkb3duIGhhbGx3YXlzIGFuZCBmaWxsZWQgdGhlIGNhZmV0
ZXJpYSBhbmQgbG9iYnkuIEZvb2QgYmFuayBQcmVzaWRlbnQgRGFuIEZsb3dlcnMgcHVsbGVkIHRo
ZSBhdXRvbWF0ZWQgZXh0ZXJuYWwgZGVmaWJyaWxsYXRvciBmcm9tIHRoZSBjb25mZXJlbmNlIHJv
b20gd2FsbCBhbmQgcmFjZWQgdG8gdGhlIHNjZW5lIGF0IHRoZSBkb2NrLjwvcD48cD5JdCB3YXMg
dGhlIGZpcnN0IHRpbWUgYW55b25lIGF0IHRoZSBmb29kIGJhbmsgaGFkIHVzZWQgdGhlIG1hY2hp
bmUsIGJ1dCB3aGVuIG5vIG9uZSBjb3VsZCBmaW5kIGEgcHVsc2Ugb24gTGV3aXMsIHRoZSBkZWNp
c2lvbiB0byB1c2UgaXQgY2FtZSBlYXN5LjwvcD48cD5PbmUgZW1wbG95ZWUgZXhwb3NlZCBMZXdp
cyYjODIxNzsgdG9yc28gd2hpbGUgb2ZmaWNlIG1hbmFnZXIgS2FyZW4gU2hlcHBhcmQgcHJlcGFy
ZWQgdGhlIGRlZmlicmlsbGF0b3IuIFNoZSBhdHRhY2hlZCB0aGUgbGVhZHMgZnJvbSB0aGUgbWFj
aGluZSwgd2hpY2ggZ2F2ZSB0aGUgb3JkZXIgJiM4MjIwO0NsZWFyISYjODIyMTsgVGhlbiBTaGVw
cGFyZCBhcHBsaWVkIHRoZSBlbGVjdHJpYyBjaGFyZ2UuPC9wPjxwPlR3byBvdGhlciBwZW9wbGUg
dG9vayB0dXJucyBjb21wcmVzc2luZyBMZXdpcyYjODIxNzsgY2hlc3QgYW5kIGJyZWF0aGluZyBp
bnRvIGhpcyBtb3V0aCwganVzdCBhcyB0aGV5IGhhZCBvbmNlIHByYWN0aWNlZCB3aXRoIGEgbWFu
bmVxdWluLjwvcD48cD5UaGV5IGNvbnRpbnVlZCB0aGUgcHJvY2VkdXJlIHVudGlsIHBhcmFtZWRp
Y3MgYXJyaXZlZCBhbmQgdG9vayBMZXdpcyBhd2F5LjwvcD48cD5BdCBDbGV2ZWxhbmQgQ2xpbmlj
IEFrcm9uIEdlbmVyYWwsIGRvY3RvcnMgaW5zZXJ0ZWQgc3RlbnRzIGluIHRoZSBhcnRlcmllcyB0
aGF0IGxlYWQgdG8gTGV3aXMmIzgyMTc7IGhlYXJ0LCB0aGVuIHBsYWNlZCBoaW0gaW4gYSBtZWRp
Y2FsbHkgaW5kdWNlZCBjb21hIHdoaWxlIGhpcyBib2R5IHRyaWVkIHRvIHJlcGFpciB0aGUgZGFt
YWdlLjwvcD48cD5TdGlsbCwgcmVzdGFydGluZyBzb21lb25lJiM4MjE3O3MgaGVhcnQgd2FzIG9u
ZSB0aGluZy4gS2VlcGluZyBhbiA4Ny15ZWFyLW9sZCBoZWFydCBnb2luZyB3YXMgYW4gZW50aXJl
bHkgb3RoZXIgbWF0dGVyLjwvcD48cD5DaHVyY2ggbWVtYmVycyBzYXQgd2l0aCBMZXdpcyBhbG1v
c3QgYXJvdW5kIHRoZSBjbG9jayB3aGlsZSBoZSB3YXMgdW5jb25zY2lvdXMgaW4gdGhlIGludGVu
c2l2ZSBjYXJlIHVuaXQuIEFmdGVyIGhlIHdhcyBicm91Z2h0IG91dCBvZiBoaXMgY29tYSBhbmQg
bW92ZWQgdG8gdGhlIEhvc3BpY2UgQ2FyZSBDZW50ZXIgaW4gQ29wbGV5LCB0aGV5IGZvbGxvd2Vk
IGhpbSB0aGVyZSwgdmlzaXRpbmcgZGFpbHkuPC9wPjxwPkxld2lzIGtuZXcgYWJvdXQgaG9zcGlj
ZS4gSXQmIzgyMTc7cyB3aGVyZSBoaXMgbW90aGVyIGRpZWQgMTcgeWVhcnMgYWdvLiBCdXQgbm90
IG9uY2UgZGlkIGhlIGV4cGVjdCB0aGF0IHRvIGJlIGhpcyBmYXRlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Tm9i
b2R5IHNhaWQgSSB3YXMgdGhlcmUgdG8gZGllLCBhbmQgSSBkaWRuJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgSSB3
YXMuIEl0IG5ldmVyIG9jY3VycmVkIHRvIG1lLiBFdmVyeSBtb3JuaW5nIHdoZW4gSSB3b2tlIHVw
LCBJIHNhaWQgSSB3YW50ZWQgdG8gZ28gaG9tZSwmIzgyMjE7IExld2lzIHNhaWQuPC9wPjxwPlRo
ZW4gb25lIGRheSwgdGhleSBzYWlkIG9rYXkuPC9wPjxwPkhlJiM4MjE3O2QgbG9zdCAzNSBwb3Vu
ZHMgb2ZmIGhpcyBhbHJlYWR5IHRoaW4sIHRhbGwgZnJhbWUsIGJ1dCAmIzgyMjA7SSB3YXMgd2Fs
a2luZyBhcm91bmQgYXMgZ29vZCBhcyBhbnlvbmUgZWxzZS4gVGhleSYjODIxNztkIHRha2UgbWUg
dG8gdGhlcmFweSwgYW5kIHRoZXkgd291bGQgaGF2ZSB0byBjYXRjaCB1cCB0byBtZSBpbiB0aGUg
aGFsbCwmIzgyMjE7IExld2lzIHNhaWQuPC9wPjxwPlNpdHRpbmcgb24gaGlzIGxpdmluZyByb29t
IHNvZmEsIExld2lzIHRhbGtlZCBhYm91dCB0aGUgZnV0dXJlLiBIZSBjYW4mIzgyMTc7dCB3YWl0
IHRvIGdldCBiYWNrIHRvIHZvbHVudGVlcmluZy4gSGUgY2FuJiM4MjE3O3Qgd2FpdCB0byByaWRl
IGhpcyBiaWtlIGFnYWluLiBIZSBjYW4mIzgyMTc7dCB3YWl0IHRvIHRlbGwgaGlzIGRvY3RvciBo
ZSYjODIxNztzIHB1dCBvbiB0aHJlZSBwb3VuZHMgdGhpcyB3ZWVrLjwvcD48cD5NZWFud2hpbGUs
IE1pY2hlbCBzYWlkIHNoZSBjb250aW51ZXMgdG8gbWFydmVsIGF0IExld2lzLCBub3Qgb25seSBh
dCBoaXMgbWVkaWNhbCByZWNvdmVyLCBidXQgYXQgaGlzIHNwaXJpdHVhbCBldm9sdXRpb24uPC9w
PjxwPiYjODIyMDtIZSBjYW1lIHRvIHVzIGZyb20gYSBkaWZmZXJlbnQgd29ybGQgYW5kIGEgZGlm
ZmVyZW50IGJlbGllZiBzeXN0ZW0uIFNvbWV0aW1lcyB3ZSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIGVu
b3VnaCBvZiBzb21ldGhpbmcgYW5kIEkmIzgyMTc7ZCBzYXksICYjODIxNjtHb2QmIzgyMTc7cyBn
b2luZyB0byBwcm92aWRlLiYjODIxNzsgQW5kIEhvcmFjZSB3b3VsZCBzYXk6ICYjODIxNjtPb29v
b29rYXkmIzgyMTc7LCYjODIyMTsgTWljaGVsIHNhaWQsIG1pbWlja2luZyBMZXdpcyYjODIxNzsg
c2tlcHRpY2FsIHRvbmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVuIG9uZSBkYXksIGhlIHN0YXJ0ZWQgc2F5
aW5nICYjODIxNjtHb2Qgd291bGQgcHJvdmlkZSwmIzgyMTc7JiM4MjIxOyBNaWNoZWwgc2FpZC4g
JiM4MjIwO0kgdG9sZCBoaW0sICYjODIxNjtIb3JhY2UsIEdvZCYjODIxNztzIG9wZW5lZCB1cCBh
IHBhcnQgb2YgeW91ciBoZWFydCB0aGF0IHlvdSYjODIxNzt2ZSBuZXZlciB1c2VkIGJlZm9yZS4m
IzgyMTc7JiM4MjIxOzwvcD48cD5BIGhlYXJ0LCBhcyBpdCB0dXJucyBvdXQsIHRoYXQgaXMgc3Rp
bGwgYmVhdGluZyBzdHJvbmcuPC9wPjxwPlBhdWxhIFNjaGxlaXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQg
MzMwLTk5Ni0zNzQxIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpwc2NobGVpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbSI+cHNjaGxlaXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3
aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BhdWxhc2NobGVpcyIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYXVsYXNjaGxlaXM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.