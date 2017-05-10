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Back from the dead, man revived by food bank staff home after being released from hospice

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: May 10, 2017 - 12:48 PM | Updated: May 11, 2017 - 01:56 PM
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Horace Lewis talks about his near-death experience while resting at his home on Monday in Cuyahoga Falls. Lewis was volunteering at the Akron Food Bank recently, dropped dead, and had to be brought back by a defibrillator. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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