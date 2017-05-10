All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Back from the dead, man revived by food bank staff home after being released from hospice

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: May 10, 2017 - 12:48 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Horace Lewis talks about his near-death experience while resting at his home on Monday in Cuyahoga Falls. Lewis was volunteering at the Akron Food Bank recently, dropped dead, and had to be brought back by a defibrillator. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

revive11cut_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Back from the dead, man revived by food bank staff home after being released from hospice

One minute, Horace Lewis was closing the gate on his truck at the Akron-Canton Regional Foodbank loading dock, where he’d picked up food for a ministry that helps families in need.

granger11_01
Roundabout construction to close Granger Road/State Route 94 intersection more then two months
Bob Dyer: Boxing out network announcers
whole11
Whole Foods shakes up board as sales figure keeps falling
Comey_Abedin_10567.jpg-2cb51~54
Comey sought more Russia probe resources before firing
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next