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Backyard Thanksgiving football game in Medina raises nearly $250,000 for charity

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: November 24, 2016 - 06:40 PM
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Football players with the Gray and White teams play against each other during the first game of the 27th Annual Meadows Turkey Bowl game at the home of Mike Meadows Thursday in Medina. The annual Thanksgiving Day event is a fundraiser for Saint Vincent DePaul and this year's game is dedicated to Beth Mowrey, the wife of Alan Mowrey one of the players who died in August of cancer. Thirty percent of the proceeds will be earmarked to help the families of cancer patients. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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