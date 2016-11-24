All CATEGORIES
☰ Menu

Backyard Thanksgiving football game in Medina raises nearly $250,000 for charity

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: November 24, 2016 - 06:40 PM | Updated: November 25, 2016 - 03:24 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Football players with the Gray and White teams play against each other during the first game of the 27th Annual Meadows Turkey Bowl game at the home of Mike Meadows Thursday in Medina. The annual Thanksgiving Day event is a fundraiser for Saint Vincent DePaul and this year's game is dedicated to Beth Mowrey, the wife of Alan Mowrey one of the players who died in August of cancer. Thirty percent of the proceeds will be earmarked to help the families of cancer patients. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

millenium27cut_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Millennium Fund awards grant to Latino group to celebrate Hispanic heritage

In a children’s library at St. Matthew Parish, traditional Mexican music drifted through the otherwise quiet halls.

dyer27cut_01
Bob Dyer: Naming Akron’s new high school
castro27_03
Fidel Castro clung to socialism, mentored new leftists
Regional news briefs — Nov. 27
Checking out the news
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next