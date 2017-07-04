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Roadwork

Barber Road closing in Norton for I-76 highway project

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: July 4, 2017 - 09:36 PM
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A sign near the I-76 on-ramp warns drivers of a closure on Barber Road on Tuesday in Barberton. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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