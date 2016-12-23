Barberton alcoholic who held state record for most drunken-driving convictions dies in prison

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SmVzcyBCcm93biwgYSB0cm91YmxlZCBhbGNvaG9saWMgZnJvbSBCYXJiZXJ0b24gd2hvIHNo
YXJlZCB0aGUgc3RhdGUgcmVjb3JkIGZvciBtb3N0IGRydW5rZW4tZHJpdmluZyBjb252aWN0aW9u
cyBhbmQgd2hpbGUgaW4gcHJpc29uIGxhdGVyIHdhcm5lZCBvdGhlcnMgbm90IHRvIGZvbGxvdyBo
aXMgcGF0aCwgaGFzIGRpZWQuPC9wPjxwPkhlIHdhcyA2MS48L3A+PHA+QnJvd24gYmVjYW1lIGEg
bmF0aW9uYWwgbGF1Z2hpbmdzdG9jayBiZWNhdXNlIG9mIGhpcyBsZW5ndGh5IHJlY29yZCBhbmQg
d2FzIHVzZWQgYXMgYW4gZXhhbXBsZSBpbiB0aGUgZWFybHkgMjAwMHMgdG8gc3RyZW5ndGhlbiBw
ZW5hbHRpZXMgZm9yIGNocm9uaWMgZHJ1bmtlbiBkcml2ZXJzIGluIE9oaW8uPC9wPjxwPkJyb3du
LCB3aG8gaGFkIGEgaGVhcnQgY29uZGl0aW9uIGFuZCB3YXMgYW4gaW5tYXRlIGF0IHRoZSBHcmFm
dG9uIENvcnJlY3Rpb25hbCBJbnN0aXR1dGlvbiBpbiBMb3JhaW4gQ291bnR5LCBkaWVkIERlYy4g
MTMgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgVG9sZWRvIE1lZGljYWwgQ2VudGVyLCBhY2NvcmRpbmcg
dG8gdGhlIHN0YXRlIHByaXNvbiBzeXN0ZW0gYW5kIFVyYmFuc2tpIEZ1bmVyYWwgSG9tZSBpbiBU
b2xlZG8uIFRoZSBjYXVzZSBvZiBkZWF0aCB3YXMgbm90IGRpc2Nsb3NlZC48L3A+PHA+SGUgd2Fz
IGluIHByaXNvbiBzZXJ2aW5nIGEgMTYmIzE4OTsteWVhciBzZW50ZW5jZSBpbXBvc2VkIGluIDIw
MDcgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSBDb21tb24gUGxlYXMgQ291cnQgZm9yIGhpcyAxOXRoIGFuZCAy
MHRoIGNvbnZpY3Rpb25zLjwvcD48cD5IZSBjb21taXR0ZWQgaGlzIDIwdGggb2ZmZW5zZSB3aGls
ZSBvdXQgb2YgamFpbCBvbiBib25kIGFmdGVyIGJlaW5nIGFycmVzdGVkIGZvciB0aGUgcHJldmlv
dXMgaW5mcmFjdGlvbi4gPC9wPjxwPlRoZSAyMCBjb252aWN0aW9ucyByZW1haW4gYSBzdGF0ZSBy
ZWNvcmQgc2hhcmVkIHdpdGggdHdvIG90aGVycywgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBPaGlvIERlcGFy
dG1lbnQgb2YgUHVibGljIFNhZmV0eS48L3A+PHA+QnJvd24gZ2FpbmVkIHN0YXRld2lkZSBub3Rv
cmlldHkgYWZ0ZXIgU3VtbWl0IENvdW50eSBQcm9zZWN1dG9yIFNoZXJyaSBCZXZhbiBXYWxzaCB1
c2VkIGhpbSBhbmQgb3RoZXIgcmVwZWF0IG9mZmVuZGVycyB0byBsb2JieSBmb3IgdG91Z2hlciBk
cnVua2VuLWRyaXZpbmcgbGF3cyBpbiBPaGlvLiBJbiAyMDA0LCB0aGUgc3RhdGUgcmVzcG9uZGVk
LCBtYW5kYXRpbmcgcHJpc29uIHRpbWUgYW5kIGFsbG93aW5nIGNvdXJ0IG9mZmljaWFscyB0byBl
eGFtaW5lIGRyaXZpbmcgcmVjb3JkcyBnb2luZyBiYWNrIDIwIHllYXJzLjwvcD48cD5BZnRlciBz
ZXJ2aW5nIHNldmVyYWwgeWVhcnMgb2YgaGlzIHNlbnRlbmNlLCBCcm93biBzYXQgZG93biB3aXRo
IHRoZSBBa3JvbiBCZWFjb24gSm91cm5hbCBhdCB0aGUgbmV3c3BhcGVyJiM4MjE3O3MgcmVxdWVz
dCB0byB0YWxrIGFib3V0IGhpcyBsaWZlbG9uZyBiYXR0bGUgd2l0aCBhbGNvaG9saXNtLiBIZSBo
b3BlZCB0aGF0IG90aGVycyBtaWdodCBsZWFybiBmcm9tIGhpcyBzYWQgc3RvcnkgYW5kIHRoYXQg
aGUgY291bGQgcG9zc2libHkgY2hhbmdlIGhpcyBzb2lsZWQgcHVibGljIHJlcHV0YXRpb24uPC9w
PjxwPkluIGEgZnJvbnQtcGFnZSBzdG9yeSB0aGF0IHJhbiBEZWMuIDMxLCAyMDExLCBoZSBtYWlu
dGFpbmVkIHRoYXQgaGUgd2FzbiYjODIxNzt0IHRoZSBtZW5hY2UgcG9ydHJheWVkIGJ5IHRoZSBt
ZWRpYSBhbmQgYXV0aG9yaXRpZXMsIGp1c3QgYSBtYW4gd2hvIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IG92ZXJj
b21lIGEgY29udHJvbGxpbmcgZGlzZWFzZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZmVsbCB2aWN0aW0gdG8g
YSBkaXNlYXNlIHRoYXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBjYXJlIHdobyBpdCBhdHRhY2tzLCYjODIxNzsm
IzgyMTc7IEJyb3duLCBhIHNsaWdodCBtYW4gYXQgNiBmZWV0IHRhbGwgYW5kIDE1NSBwb3VuZHMs
IHNhaWQgYXQgdGhlIHRpbWUuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGN1bm5pbmcsIGJhZmZsaW5nIGFu
ZCwgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQsIHBvd2VyZnVsLiBJIHdhcyBibGluZGVkIHNvIG1hbnkgeWVhcnMg
YnkgdGhpcyBkaXNlYXNlLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkhlIGJlZ2FuIGRyaW5raW5nIGFmdGVyIGhl
IHNhdyBoaXMgMTEteWVhci1vbGQgc2lzdGVyLCBWYW5lc3NhLCBraWxsZWQgaW4gYSBoaXQtYW5k
LXJ1biBhY2NpZGVudCBpbiAxOTY4IGluIEFrcm9uLiBUaGUgcnVtb3Igd2FzIHRoYXQgdGhlIGRy
aXZlciB3YXMgZHJ1bmsuPC9wPjxwPkhlIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGV4cGxhaW4gd2h5IGhlIHR1
cm5lZCB0byBhbGNvaG9sIHRvIGNvcGUgd2l0aCBoaXMgZ3JpZWYuIEhlIGFsc28gcmVjb3VudGVk
IHN0b3JpZXMgb2YgaGFuZ2luZyBvdXQgaW4gYmFycyBhdCB0aGUgYWdlIG9mIDE2LjwvcD48cD5I
aXMgZmlyc3QgZHJ1bmtlbi1kcml2aW5nIGFycmVzdCBjYW1lIGluIDE5NzcuIEhlIGNvbnRpbnVl
ZCB0byByYWNrIHVwIGFycmVzdHMuPC9wPjxwPkhpcyBkcml2ZXImIzgyMTc7cyBsaWNlbnNlIHdh
cyBzdXNwZW5kZWQgZm9yIGxpZmUgaW4gMTk5MSwgeWV0IGhlIGNvbnRpbnVlZCB0byBkcml2ZS48
L3A+PHA+QmVmb3JlIHRoYXQgZmlyc3QgYXJyZXN0LCBoZSBzZXJ2ZWQgYSBzdGludCBpbiB0aGUg
VS5TLiBBaXIgRm9yY2UgYXMgYW4gYWlyZnJhbWUgc3BlY2lhbGlzdC4gSGUgbGF0ZXIgYmVjYW1l
IGEgbGFib3JlciBhbmQgc3BlY2lhbGl6ZWQgaW4gY2FycGV0IGluc3RhbGxhdGlvbiBhbmQgcmVt
b2RlbGluZy4gSGUgZXZlbnR1YWxseSByYW4gaGlzIG93biBidXNpbmVzcywgdGhlIENhcnBldCBN
YW4sIGluIEJhcmJlcnRvbi4gPC9wPjxwPkJyb3duIHdhcyBtYXJyaWVkIHR3aWNlLCB3aXRoIGJv
dGggbWFycmlhZ2VzIGZhbGxpbmcgYXBhcnQgYmVjYXVzZSBvZiBhbGNvaG9sLiBNYW55IGluIGhp
cyBmYW1pbHkgaGFkIGRpc293bmVkIGhpbS4gQXQgdGhlIHRpbWUsIGhlIGRlY2xpbmVkIHRvIHBy
b3ZpZGUgdGhlIG5ld3NwYXBlciB3aXRoIG5hbWVzIG9yIGNvbnRhY3QgaW5mb3JtYXRpb24gZm9y
IGhpcyBmYW1pbHksIGFuZCB0aGV5IGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGJlIGxvY2F0ZWQgb3IgZGVjbGlu
ZWQgdG8gY29tbWVudCBmb3IgdGhlIHN0b3J5LjwvcD48cD5UaGUgVXJiYW5za2kgRnVuZXJhbCBI
b21lLCB3aGljaCBpcyB0cnlpbmcgdG8gY29udGFjdCByZWxhdGl2ZXMsIGlzIGhhbmRsaW5nIGhp
cyBjcmVtYXRpb24gYW5kIGlzIGhvcGluZyBzb21lb25lIGZyb20gQnJvd24mIzgyMTc7cyBmYW1p
bHkgd2lsbCBjb250YWN0IHRoZW0uIChUaGUgZnVuZXJhbCBob21lJiM4MjE3O3MgbnVtYmVyIGlz
IDQxOS0yNDQtNDYxMS4pIEluIHRoZSBtZWFudGltZSwgQnJvd24mIzgyMTc7cyAgcmVtYWlucyB3
aWxsIGJlIHNlbnQgdG8gdGhlIENoaWxsaWNvdGhlIENvcnJlY3Rpb25hbCBJbnN0aXR1dGUgQ2Vt
ZXRlcnkgaW4gQ2hpbGxpY290aGUsIHRoZSBmdW5lcmFsIGhvbWUgc2FpZC48L3A+PHA+V2hlbiB0
aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgdmlzaXRlZCBoaW0sIEJyb3duIHNhaWQgaGUgaGFkIGEgc3Bpcml0
dWFsIGF3YWtlbmluZyB3aGlsZSBsb2NrZWQgdXAgYW5kIHdhcyBmaW5hbGx5IHRha2luZyBBbGNv
aG9saWNzIEFub255bW91cyBzZXJpb3VzbHkuPC9wPjxwPkhlIHRhbGtlZCBhYm91dCByZWNvbm5l
Y3Rpbmcgd2l0aCBoaXMgZGF1Z2h0ZXIgYW5kIGhvcGVkIHRvIGNvdW5zZWwgb3RoZXIgYWRkaWN0
cyB3aGVuIHJlbGVhc2VkLiBIZSB3YXNuJiM4MjE3O3QgZWxpZ2libGUgZm9yIHBhcm9sZS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0l0IHRvb2sgbWUgb3ZlciAzMCB5ZWFycyB0byBjb21lIG91dCBvZiB0aGUgZm9n
IGFuZCByZWFsaXplIHRoZXJlIGlzIGEgYmV0dGVyIGxpZmUgd2l0aG91dCB0aGUgZHJpbmssJiM4
MjIxOyBCcm93biBzYWlkIGR1cmluZyBhIHByaXNvbiB2aXNpdC4gJiM4MjIwO0V2ZW4gdGhvdWdo
IEkgYW0gaW4gcHJpc29uIGF0IHRoaXMgdGltZSwgSSBoYXZlIGRpc2NvdmVyZWQgYSBuZXcgSmVz
cyBCcm93bi4gSSBmb3VuZCBpbiB0aGF0IHBlcnNvbiBhIGNhcmluZyBhbmQgc29iZXIgcGVyc29u
IHdpbGxpbmcgdG8gaGVscCBvdGhlciBwZW9wbGUgaW4gdGhlIHRpbWUgb2YgdGhlaXIgbmVlZC4g
JiM4MjMwOyBJIG1heSBub3QgaGF2ZSBhbGwgdGhlIHBvd2VyIGFuZCBtb25leSBJIG9uY2UgaGFk
LCBidXQgbXkgcmV3YXJkcyBmcm9tIGJlaW5nIHNvYmVyIGFuZCBiZWluZyBhIGRhZCBtYWtlcyBt
ZSB0aGUgcmljaGVzdCBtYW4gYmV5b25kIGJlbGllZi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJpY2sgQXJtb24g
Y2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpyYXJtb25A
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZv
bGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlcjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYXJtb25yaWNr
QUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDthcm1vbnJpY2tBQkombmJzcDs8L2E+Ljwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.