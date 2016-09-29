All CATEGORIES
☰ Menu

Barberton couple bringing nanobrewery to the Magic City

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: September 29, 2016 - 12:16 PM | Updated: September 30, 2016 - 04:32 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Jay Graham plans to open Magic City Brewing Co. in downtown Barberton on West Tuscarawas Street. He hopes the nanobrewery will be open by April or May. (Rick Armon/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

lebroncard01cut_01 - Handout
Rare LeBron rookie card now up for auction could fetch $200,000 plus

Owning a piece of a hometown King will cost you a princely sum.

nate30cut_01
Bob Dyer: ‘Nate the Great’ celebrated at Summit Lake - 4:21 PM
litfire30-09
Social media “killer clown” threat circulates at Firestone High School in Akron as “clowning” scare spreads in local communities
magiccity30cut_12
Barberton couple bringing nanobrewery to the Magic City
james30cut_4
Positivity goes a long way and gets runner to the finish line
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next