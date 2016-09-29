All CATEGORIES
☰ Menu

Barberton couple bringing nanobrewery to the Magic City

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: September 29, 2016 - 12:16 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Magic City Brewing Co. in downtown Barberton. Jay Graham hopes the nanobrewery will be open by April or May. (Photo courtesy Magic City Brewing Co.)


MORE IN NEWS

james30cut_web Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Positivity goes a long way and gets runner to the finish line - 11:03 PM

When a Pittsburgh woman hit the 11.4-mile mark of the Akron Marathon on Saturday, she was almost ready to call it quits.

nate30cut_01
Bob Dyer: ‘Nate the Great’ celebrated at Summit Lake - 11:03 PM
litfire30-09
Social media “killer clown” threat circulates at Firestone High School in Akron as “clowning” scare spreads in local communities - 11:03 PM
magiccity30cut_11
Barberton couple bringing nanobrewery to the Magic City - 9:48 PM
train30cut_01
1 dead, over 100 hurt in train crash at New Jersey station - 11:03 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next