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Barberton couple bringing nanobrewery to the Magic City

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: September 29, 2016 - 12:16 PM | Updated: September 30, 2016 - 04:32 PM
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Jay Graham plans to open Magic City Brewing Co. in downtown Barberton on West Tuscarawas Street. He hopes the nanobrewery will be open by April or May. (Rick Armon/Akron Beacon Journal)


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