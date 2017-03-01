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Barberton High School students lend helping hands with 3-D printing

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: March 1, 2017 - 10:27 PM | Updated: March 2, 2017 - 01:56 PM
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Senior Zachary Wilson, 18, works on stringing his prosthetic hand in David Kaser's STEM class at Barberton High School on Wednesday. The class focuses on 3-D design and the use of 3-D printers. Students are completing a prosthetic hand project that will be shipped to two different organizations who will test them and find matches. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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