All CATEGORIES
☰ Menu

Early education

Barberton launches communitywide early childhood education initiative

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: May 18, 2017 - 09:33 PM | Updated: May 19, 2017 - 04:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Siblings Wassem Kelani, 5, and Maria Kelani, 3, of Barberton play a matching game at the First Things First table at the Magical Beginnings Fair at Lake Anna YMCA. The Barberton community is stressing the importune of reading to children, even babies, and learning other techniques to develop early brain development. The fair brought families together to share information and resources. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

uk24cut_01 Kirsty Wigglesworth - AP
Warning of ‘imminent’ attack, Britain raises threat level

MANCHESTER, England: As officials hunted for accomplices of a suicide bomber and Britain’s prime minister warned another attack could be “imminent,” thousands of people poured into the streets of Manchester in a defiant vigil Tuesday for victims of a blast at a pop concert — the latest apparent target of Islamic extremists seeking to rattle life in the West.

Stanley O. Ford
Arrest made in deadly fire that killed Akron family of seven
odot23_02
ODOT warns motorists about upcoming traffic changes on Interstate 76 in Norton and Barberton
security24cut_01
Cavaliers take extra security precautions for Game 4 following Manchester explosion
hillis23_web
Victim’s family upset by work release for Akron man who has served half of yearlong jail sentence for shooting death
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next