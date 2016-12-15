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Barberton man charged with hit-skip that killed man over Thanksgiving weekend

Beacon Journal staff report

Published: December 15, 2016 - 12:33 PM
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Barberton police have arrested Carl E. Sapper, 38 of Barberton, for the hit skip accident that caused the death of Scott Hollifield on Nov. 25, 2016. Sapper has been charged with leaving the scene of an accident a third degree felony. (Barberton Police)


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