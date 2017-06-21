All CATEGORIES
☰ Menu

Justice system

Barberton man sentenced to three years in prison for hit-and-run crash that fatally injured another man

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 21, 2017 - 01:12 PM | Updated: June 22, 2017 - 10:21 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Carl Sapper hides his face while waiting for trial to start Wednesday in Summit County Common Pleas Court in Akron. Sapper was sentenced to three years in prison after a hit-skip that took the life of Scott Hollifield of Barberton. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

blueline25_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Blue Line Beginners celebrate crossing finish line at Akron race - 11:03 PM

Nearly 2,000 people filled the starting line corral at the University of Akron’s InfoCision Stadium on Saturday morning. Music with thick bass beats poured from oversized speakers, building adrenaline.

dyer25_03
Bob Dyer: Beware the ides of Peninsula — and the $250 fine - 11:03 PM
Akron Marathon Race Series: Course records broken at National Interstaet 8k & 1 Mile - 10:43 PM
leader25_01
Helping Akron: Faith-based leaders share lessons they’ve learned while trying to help city’s poor, marginalized - 10:14 PM
Walgreens to open niche pharmacy in downtown Akron
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next