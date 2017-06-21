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Justice system

Barberton man sentenced to three years in prison for hit-and-run crash that fatally injured another man

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 21, 2017 - 01:12 PM
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Carl Sapper hides his face while waiting for trial to start Wednesday in Summit County Common Pleas Court in Akron. Sapper was sentenced to three years in prison after a hit-skip that took the life of Scott Hollifield of Barberton. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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