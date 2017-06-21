All CATEGORIES
☰ Menu

Justice system

Barberton man sentenced to three years in prison for hit-and-run crash that fatally injured another man

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 21, 2017 - 01:12 PM | Updated: June 22, 2017 - 10:21 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Carl Sapper hides his face while waiting for trial to start Wednesday in Summit County Common Pleas Court in Akron. Sapper was sentenced to three years in prison after a hit-skip that took the life of Scott Hollifield of Barberton. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

leader25_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Helping Akron: Faith-based leaders share lessons they’ve learned while trying to help city’s poor, marginalized - 10:14 PM

Some volunteers at a ministry near Summit Lake recently felt threatened by a group of young men who eyeballed them every time they drove by a corner store.

Walgreens to open niche pharmacy in downtown Akron
zima
Zima is back for the zummer; readers ready for nostalgia in a bottle
Putting on the glitz: Northfield frock shop provides 441 gowns to girls attending area proms - 10:14 PM
Summit County program to help juvenile human-trafficking victims receives final state certification - 10:13 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next