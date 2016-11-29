Barberton man to serve life sentence in adult prison for murder, rape of 3-year-old half sister

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBCYXJiZXJ0b24gdGVlbiBzZW50ZW5jZWQgdG8ganV2ZW5pbGUgZGV0ZW50aW9uIHVudGls
IGhlIHdhcyAyMSBmb3IgdGhlIG11cmRlciBhbmQgcmFwZSBvZiBoaXMgMy15ZWFyLW9sZCBoYWxm
IHNpc3RlciB3YXMgd2FybmVkIHRoYXQgaGUgY291bGQgZmFjZSBhIGxpZmUgc2VudGVuY2UgaW4g
YWR1bHQgcHJpc29uIHVubGVzcyBoZSBjb21wbGV0ZWQgdGhlIHJlcXVpcmVkIHByb2dyYW1zIGFu
ZCBzdGF5ZWQgb3V0IG9mIHRyb3VibGUuPC9wPjxwPkQmIzgyMTc7TWFycXVlcyAmIzgyMjA7REom
IzgyMjE7IEpvbmVzLCBub3cgMjAsIGZhaWxlZCB0byBjb21wbGV0ZSBhIHJlcXVpcmVkIHNleCBv
ZmZlbmRlciBjb3Vyc2UgZHVyaW5nIGhpcyAzJiMxODk7LXllYXIgaW5jYXJjZXJhdGlvbiBpbiBh
IGp1dmVuaWxlIGZhY2lsaXR5LjwvcD48cD5TbywgU3VtbWl0IENvdW50eSBKdXZlbmlsZSBDb3Vy
dCBKdWRnZSBMaW5kYSBUdWNjaSBUZW9kb3NpbyBtYWRlIGdvb2Qgb24gaGVyIHdhcm5pbmcgYW5k
IHJlY2VudGx5IHNlbnRlbmNlZCBKb25lcyB0byBsaWZlIGluIHByaXNvbi4gSm9uZXMgd2lsbCBi
ZSBlbGlnaWJsZSBmb3IgcGFyb2xlIGFmdGVyIDI1IHllYXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T3VyIGpv
YiBpcyB0byBwcm90ZWN0IHRoZSBjb21tdW5pdHkgYW5kIGtlZXAgdGhlIGNpdGl6ZW5zIG9mIFN1
bW1pdCBDb3VudHkgc2FmZSwmIzgyMjE7IFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciBTaGVycmkg
QmV2YW4gV2Fsc2ggc2FpZCBpbiBhIG5ld3MgcmVsZWFzZSBUdWVzZGF5LiBIZXIgb2ZmaWNlIG9y
aWdpbmFsbHkgcHVzaGVkIGZvciBKb25lcyB0byBiZSB0cmllZCBhcyBhbiBhZHVsdC48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0FsbG93aW5nIGhpbSB0byBnbyBpbnRvIHRoZSBjb21tdW5pdHkgdW50cmVhdGVkIGFu
ZCB1bnN1cGVydmlzZWQgYWZ0ZXIgc3VjaCBhIGhlaW5vdXMgY3JpbWUgd2FzIG5vdCBhbiBvcHRp
b24sJiM4MjIxOyBXYWxzaCBzYWlkLjwvcD48cD5Kb25lcyB3YXMgY29udmljdGVkIGJ5IGEgU3Vt
bWl0IENvdW50eSBKdXZlbmlsZSBDb3VydCBqdXJ5IGluIERlY2VtYmVyIDIwMTIgb2YgcmFwaW5n
IGFuZCBtdXJkZXJpbmcgTWFrYXlsYSBKb25lcy4gSGUgd2FzIDE1IGF0IHRoZSB0aW1lIG9mIGhp
cyBzaXN0ZXImIzgyMTc7cyBkZWF0aC48L3A+PHA+SW4gSnVuZSAyMDExLCBNYWtheWxhIHdhcyBw
cm9ub3VuY2VkIGRlYWQgdGhyZWUgZGF5cyBhZnRlciBlbWVyZ2VuY3kgc3VyZ2VyeSBhdCBBa3Jv
biBDaGlsZHJlbiYjODIxNztzIEhvc3BpdGFsLiBUaGUgY2F1c2Ugb2YgZGVhdGggd2FzIHNldmVy
ZSBpbmZsYW1tYXRpb24gYW5kIGluZmVjdGlvbiBvZiBoZXIgYWJkb21lbiBmcm9tIGEgcnVwdHVy
ZWQgY29sb24uIEEgRE5BIHNjaWVudGlzdCBmcm9tIHRoZSBzdGF0ZSBjcmltZSBsYWIgdGVzdGlm
aWVkIHRoYXQgdGVzdHMgb2YgY3V0dGluZ3MgZnJvbSBNYWtheWxhJiM4MjE3O3MgdW5kZXJ3ZWFy
IGNvbnRhaW5lZCBnZW5ldGljIHByb2ZpbGVzIGNvbnNpc3RlbnQgd2l0aCBNYWtheWxhIGFuZCBE
JiM4MjE3O01hcnF1ZXMuPC9wPjxwPkQmIzgyMTc7TWFycXVlcyBKb25lcyBkZW5pZWQgaGF2aW5n
IGFueSBpbnZvbHZlbWVudCBpbiBNYWtheWxhJiM4MjE3O3MgZGVhdGguPC9wPjxwPkJlY2F1c2Ug
b2YgY2hhbmdlcyB0byB0aGUgbGF3LCBKb25lcyYjODIxNzsgdHJpYWwgd2FzIHRoZSBmaXJzdCBq
dXJ5IHRyaWFsIGluIFN1bW1pdCBDb3VudHkgSnV2ZW5pbGUgQ291cnQgaGlzdG9yeS48L3A+PHA+
VGVvZG9zaW8gdG9sZCBKb25lcyB3aGVuIGhlIHdhcyBzZW50ZW5jZWQgdG8gdGhlIE9oaW8gRGVw
YXJ0bWVudCBvZiBZb3V0aCBTZXJ2aWNlcyBGYWNpbGl0eSBpbiBKYW51YXJ5IDIwMTMgdGhhdCBo
aXMgcmVjb3JkIG11c3QgcmVtYWluIHNwb3RsZXNzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91IGFyZSBnb2lu
ZyB0byBoYXZlIHRvIHN0YXkgb3V0IG9mIHRyb3VibGUgdGhlcmUsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC48
L3A+PHA+V2l0aCBKb25lcyYjODIxNzsgcmVsZWFzZSBkYXRlIGZyb20ganV2ZW5pbGUgZGV0ZW50
aW9uIGxvb21pbmcsIFdhbHNoJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIHJlcXVlc3RlZCB0aGF0IFRlb2Rvc2lv
IGltcG9zZSB0aGUgbGlmZSBzZW50ZW5jZS4gVGhlIGp1ZGdlIHRvb2sgdGhpcyBzdGVwIE5vdi4g
MjMuPC9wPjxwPlRoZSBhdmVyYWdlIGp1dmVuaWxlIHNleCBvZmZlbmRlciBzZW50IHRvIGEgeW91
dGggZGV0ZW50aW9uIGZhY2lsaXR5IGlzIGFibGUgdG8gY29tcGxldGUgc2V4IG9mZmVuZGVyIHRy
ZWF0bWVudCBpbiBzZXZlbiB0byBuaW5lIG1vbnRocy4gSm9uZXMgd2FzIGluIGEgZmFjaWxpdHkg
Zm9yIG1vcmUgdGhhbiB0aHJlZSB5ZWFycyBhbmQgb25seSBzdWNjZXNzZnVsbHkgY29tcGxldGVk
IGhhbGYgb2YgdGhlIHByb2dyYW0sIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgcHJvc2VjdXRvciYjODIxNztz
IG9mZmljZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.