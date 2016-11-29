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Barberton man to serve life sentence in adult prison for murder, rape of 3-year-old half sister

Beacon Journal staff report

Published: November 29, 2016 - 09:57 PM | Updated: November 30, 2016 - 07:18 AM

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