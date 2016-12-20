All CATEGORIES
☰ Menu

Barberton police identify juveniles involved in social media scare

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: December 20, 2016 - 07:50 AM

MORE IN NEWS

coats20cut_01 Jeff Lange
Revere students collect so much for Akron school, principal needs truck for transport

RICHFIELD: Forest Hill elementary Principal Greg Blondheim was prepared to take his wife’s minivan to pick up donations for his students.

hunter20cut_02
Akron man sentenced to 29 years to life in love-triangle shooting; jury finds man guilty of murder, not aggravated murder
Germany_Christmas_Market_35659.jpg-59756
Truck rams into German Christmas market, killing 12 people
Ohio’s electors: Who they were
Corrections & clarifications
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next