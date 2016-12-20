Barberton police identify juveniles involved in social media scare

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QmFyYmVydG9uIHBvbGljZSBoYXZlIGlkZW50aWZpZWQgdGhlIGp1dmVuaWxlcyB3aG8gY2F1
c2VkIGEgc2NhcmUgaW4gdGhlIHNjaG9vbCBkaXN0cmljdCBTdW5kYXkgYnkgbWFraW5nIGluYXBw
cm9wcmlhdGUgY29tbWVudHMgb24gc29jaWFsIG1lZGlhLjwvcD48cD5Qb2xpY2UgYXJlIGNvbnN1
bHRpbmcgd2l0aCBzY2hvb2wgb2ZmaWNpYWxzIGFuZCBTdW1taXQgQ291bnR5IEp1dmVuaWxlIENv
dXJ0IG9uIGFwcHJvcHJpYXRlIGNoYXJnZXMgYW5kIHBvdGVudGlhbCBjb25zZXF1ZW5jZXMuPC9w
PjxwPlBvbGljZSBpc3N1ZWQgYSBzdGF0ZW1lbnQgYXQgMTEgcC5tLiBNb25kYXksIGFubm91bmNp
bmcgdGhlIG5ld3MgYW5kIG5vdGluZyB0aGF0IHRoZXkgZGlkbiYjODIxNzt0IGNvbnNpZGVyIHRo
ZSB0aHJlYXQgcmVhbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO05vIHN0dWRlbnQgd2FzIGV2ZXIgYXQgcmlzayBp
biB0aGlzIGluY2lkZW50LCYjODIyMTsgdGhlIG5ld3MgcmVsZWFzZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SW4g
ZmFjdCB0aGUgb3JpZ2luYWwgcG9zdGluZyB3YXMgbWFkZSBvbiBEZWMuIDE0IGFuZCBvbmx5IGp1
c3Qgbm90aWNlZCBbU3VuZGF5XS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSByZWxlYXNlIHByb3ZpZGVkIG5v
IGRldGFpbHMgYWJvdXQgd2hvIHdhcyBhcnJlc3RlZCwgaG93IG1hbnkganV2ZW5pbGVzIHdlcmUg
aW52b2x2ZWQgb3IgaG93IHRoZSBqdXZlbmlsZXMgd2VyZSBpZGVudGlmaWVkLjwvcD48cD5QYXJl
bnRzIGFuZCBzdHVkZW50cyBwYW5pY2tlZCBTdW5kYXkgYWZ0ZXIgc2VlaW5nIGEgcG9zdCBvbiB0
aGUgQWZ0ZXIgU2Nob29sIGFwcCBzYXlpbmcgdGhhdCBhbnlvbmUgaW1wb3J0YW50IHNob3VsZG4m
IzgyMTc7dCBnbyB0byBzY2hvb2wgb24gTW9uZGF5LCBzY2hvb2wgb2ZmaWNpYWxzIGhhdmUgc2Fp
ZC48L3A+PHA+SXQgaXMgZXhhbSB3ZWVrIGluIEJhcmJlcnRvbi48L3A+PHA+VGhlIHNjaG9vbCBk
aXN0cmljdCByZXNwb25kZWQgYnkgYWxsb3dpbmcgc3R1ZGVudHMgdG8gc3RheSBob21lIE1vbmRh
eSB3aXRob3V0IGFueSBwZW5hbHR5LjwvcD48cD5BZnRlciBTY2hvb2wgc2FpZCBpdCB3YXMgd29y
a2luZyB3aXRoIGxvY2FsIHBvbGljZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBzYWZldHkgb2Ygb3VyIHN0
dWRlbnRzIGlzIG91ciBwcmltYXJ5IGNvbmNlcm4gaW4gbWF0dGVycyB3aGVyZSBzYWZldHkgaXMg
aW4gcXVlc3Rpb24sJiM4MjIxOyBBZnRlciBTY2hvb2wgc3Bva2VzbWFuIE1pY2hhZWwgTHVjaGll
cyBzYWlkIGluIGFuIGVtYWlsLiAmIzgyMjA7V2UgdGFrZSBhbGwgc3VzcGVjdGVkIHRocmVhdHMg
c2VyaW91c2x5IGFuZCB3b3JrIHdpdGggc2Nob29sIG9mZmljaWFscyBhbmQgbGF3IGVuZm9yY2Vt
ZW50IHdoZW4gbmVjZXNzYXJ5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UG9saWNlIHVyZ2VkIHN0dWRlbnRzIGFu
ZCBwYXJlbnRzIHRvIGxlYXJuIGFib3V0IHRoZSBzaWducyBvZiBwb3RlbnRpYWwgcHJvYmxlbXMs
IGVzcGVjaWFsbHkgb24gc29jaWFsIG1lZGlhLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ugd291bGQgYXNrIHN0
dWRlbnRzIGFuZCBwYXJlbnRzIHRha2UgdGhpcyBpbmNpZGVudCBhcyBhIHRlYWNoYWJsZSBtb21l
bnQgYWJvdXQgYm90aCB0aGUgcHJvcyBhbmQgY29ucyBvZiBzb2NpYWwgbWVkaWEgYW5kIGhvdyBl
YWNoIG9mIHVzIGRlY2lkZXMgd2hhdCBpcyBiZWxpZXZhYmxlIGFuZCBhY3Rpb25hYmxlIGluIHRo
ZSBlbGVjdHJvbmljIHdvcmxkIGFuZCB0aGUgYWdlIHdlIGxpdmUgaW4sJiM4MjIxOyBwb2xpY2Ug
c2FpZC48L3A+PHA+UmljayBBcm1vbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1Njkgb3Ig
PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmFybW9uQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0PGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hcm1vbnJpY2tBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0
O2FybW9ucmlja0FCSiZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.