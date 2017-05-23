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Recreation

Barberton residents and visitors can borrow bikes

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: May 23, 2017 - 02:27 PM | Updated: May 24, 2017 - 08:33 AM
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Don Kaser poses for a portrait with a rental bicycle on Monday, May 22, 2017, at R-D Bike Shop in Barberton, Ohio. Barberton is beginning a bike loan program where people can borrow a bike all day by showing their photo ID. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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