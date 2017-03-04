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Barberton

Barberton’s New Haven neighborhood is a dream unrealized, but a new developer is entering the picture

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: March 4, 2017 - 08:30 PM
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An empty field between Frederick Street and Miller Street in the New Haven development in Barberton. The Barberton Community Foundation, which owns the development is hoping to negotiate a sale to a developer to pass it on for a better chance of success. The development which was started in the 1990's but it never took off fully. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal) Journal)


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