Barberton’s Second Street the focus of this weekend’s Better Block event

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkFib3V0IEJhcmJlcnRvbiBCZXR0ZXIgQmxvY2suLi48
L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD5Mb2NhdGVkIGFsb25nIFNlY29uZCBTdHJl
ZXQgU291dGh3ZXN0IGluIGRvd250b3duIEJhcmJlcnRvbi48L3A+PHA+RnJpZGF5LCA1IHRvIDEw
IHAubS4sIG11c2ljIGFuZCBlbnRlcnRhaW5tZW50IHRoZW1lIGluY2x1ZGluZyBzdHJlZXQgcGVy
Zm9ybWVycywgb3V0ZG9vciBtb3ZpZSwgZm9vZCB0cnVja3MsIGJlZXIgZ2FyZGVuLjwvcD48cD5T
YXR1cmRheSwgMTEgYS5tLiB0byAzIHAubS4sIGhlYWx0aCBhbmQgd2VsbG5lc3MgdGhlbWUgd2l0
aCBrYXlha3Mgb24gTGFrZSBBbm5hLCBjb21tdW5pdHkgYmlrZSByaWRlLCBwZXQgYWRvcHRpb25z
LCBmYXJtZXImIzgyMTc7cyBtYXJrZXQsIGZpdG5lc3MgY2xhc3Nlcy48L3A+
PHA+QkFSQkVSVE9OOiBBIGxvdCBvZiBsb3ZlIGhhcyBiZWVuIHNob3dlcmVkIG9uIFdlc3QgVHVz
Y2FyYXdhcyBBdmVudWUgaW4gcmVjZW50IHllYXJzLCBmcm9tIHRoZSBjaXR5IGRlZW1pbmcgaXQg
YW4gYXJ0cyBhbmQgZW50ZXJ0YWlubWVudCBkaXN0cmljdCBhbmQgc3RyaW5naW5nIGEgY2Fub3B5
IG9mIGxpZ2h0cyBhY3Jvc3MgdGhlIG5ld2x5IGxhbmRzY2FwZWQgc3RyZWV0IHRvIHByaXZhdGUg
aW52ZXN0bWVudCBsaWtlIHRoZSBuZXcgcm9vZnRvcCBwYXRpbyBvdmVyIEthdmUgY29mZmVlIGhv
dXNlLjwvcD48cD5Ob3cgaXQmIzgyMTc7cyB0aW1lIGZvciBCYXJiZXJ0b24mIzgyMTc7cyBvdGhl
ciBkb3dudG93biBjb3JyaWRvciB0byBzaGluZS48L3A+PHA+VGhpcyBGcmlkYXkgYW5kIFNhdHVy
ZGF5LCBTZWNvbmQgU3RyZWV0IE5vcnRod2VzdCB3aWxsIGhvc3QgQmFyYmVydG9uIEJldHRlciBC
bG9jaywgYSB0d28tZGF5ICYjODIyMDtuZWlnaGJvcmhvb2QgcGFydHkmIzgyMjE7IGFpbWVkIGF0
IHNob3dpbmcgcmVzaWRlbnRzLCB2aXNpdG9ycyBhbmQgYnVzaW5lc3Mgb3duZXJzIHdoYXQgYW4g
dW5kZXImIzE3Mzt1c2VkIGFyZWEgY291bGQgYmVjb21lIHdpdGggYSBsaXR0bGUgYXR0ZW50aW9u
LjwvcD48cD5Gcm9tIHBvcC11cCB2ZW5kb3JzLCBvdXRkb29yIGNhZmVzIGFuZCBraWRzJiM4MjE3
OyBwbGF5IGFyZWFzIHRvIGEgZG9nIHBhcmssIGZhcm1lciYjODIxNztzIG1hcmtldCBhbmQgc3Ry
ZWV0IHBlcmZvcm1lcnMsIEJldHRlciBCbG9jayAmIzgyMjA7c2hvd2Nhc2VzIHRoZSBwb3RlbnRp
YWwgYW5kIG1ha2VzIHJvb20gZm9yIG1vcmUgcGVybWFuZW50IHRoaW5ncyB0byBoYXBwZW4sJiM4
MjIxOyBzYWlkIEFtYmVyIEdlbmV0IG9mIHRoZSBCYXJiZXJ0b24gQ29tbXVuaXR5IEZvdW5kYXRp
b24sIHRoZSBwcm9qZWN0JiM4MjE3O3MgbGVhZCBvcmdhbml6ZXIuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztz
IGEgZ3JlYXQgd2F5IHRvIHRlc3QgdGhpbmdzIG91dCBhbmQgc2VlIHdoYXQgd29ya3MuIEl0JiM4
MjE3O3MgZ2l2aW5nIHBlcm1pc3Npb24gdG8gZmFpbCBhIGxpdHRsZSwga25vd2luZyBub3QgZXZl
cnl0aGluZyB3aWxsIHN1Y2NlZWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgY2l0eSBzZXQgdGhlIHN0YWdl
IGZvciB0aGlzIHdlZWtlbmQmIzgyMTc7cyBhZmZhaXIgYnkgZ2l2aW5nIHRoZSBsZW5ndGggb2Yg
U2Vjb25kIFN0cmVldCBhIGZyZXNoIGNvYXQgb2YgYmxhY2t0b3AuPC9wPjxwPlRoZSBldmVudCB3
YXMgYWxzbyB0aW1lZCB0byB0YWtlIGFkdmFudGFnZSBvZiBjcm93ZHMgdGhhdCB3aWxsIGFscmVh
ZHkgYmUgZG93bnRvd24gZm9yIHRoZSB3ZWVrbHkgRnJpZGF5IG5pZ2h0IGNvbmNlcnQgYXQgTGFr
ZSBBbm5hIGEgYmxvY2sgYXdheSwgYW5kIHRoZSBtb250aGx5IEZvdXJ0aCBGcmlkYXksIHdoZW4g
b3RoZXIgZG93bnRvd24gbWVyY2hhbnRzIGFkZCBldmVuaW5nIGhvdXJzLCBtdXNpYywgc3BlY2lh
bCBhY3Rpdml0aWVzIGFuZCBzaWRld2FsayBzYWxlcyB0byB0aGVpciBzY2hlZHVsZS48L3A+PHA+
TW9zdCBvZiB0aGUgQmV0dGVyIEJsb2NrIGV2ZW50IHdpbGwgdGFrZSBwbGFjZSBvbiBTZWNvbmQg
U3RyZWV0IGJldHdlZW4gR3JlZW4gRGlhbW9uZCBHcmlsbGUgYW5kIEhpc3MgQmFrZXJ5LjwvcD48
cD5Gcm9tIDUgdG8gMTAgcC5tLiBGcmlkYXksIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgYSBmb2N1cyBvbiBtdXNp
YyBhbmQgZW50ZXJ0YWlubWVudCwgZmVhdHVyaW5nIGFydGlzdHMsIG11c2ljaWFucyBhbmQgYW4g
b3V0ZG9vciBtb3ZpZSBhbW9uZyB0aGUgZm9vZCB0cnVja3MsIGJlZXIgZ2FyZGVuIGFuZCBvdXRk
b29yIGNvZmZlZSBzaG9wLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ugd2lsbCBpbmZ1c2UgdGhlIHNwYWNlIHdp
dGggYSBsb3Qgb2YgYXJ0LCYjODIyMTsgR2VuZXQgc2FpZCwgaW5jbHVkaW5nIHBpY25pYyB0YWJs
ZXMgdGhhdCB3ZXJlIHR1cm5lZCBpbnRvIHdvcmtzIG9mIGFydCBieSBTdW1taXQgQXJ0c3BhY2Ug
b24gVHVzYywgbG9jYXRlZCBhcm91bmQgdGhlIGJlbmQgb24gVHVzY2FyYXdhcy48L3A+PHA+VGhl
biBmcm9tIDExIGEubS4gdG8gMyBwLm0uIFNhdHVyZGF5LCB0aGUgdGhlbWUgd2lsbCB0dXJuIHRv
IGhlYWx0aCBhbmQgd2VsbG5lc3MsIGZlYXR1cmluZyBhIGZhcm1lciYjODIxNztzIG1hcmtldCwg
YW4gb3JnYW5pemVkIGJpa2UgcmlkZSwga2F5YWtzIG9uIExha2UgQW5uYSBhbmQgb3JnYW5pemVk
IGZpdG5lc3MgY2xhc3Nlcy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtCYXJiZXJ0b24gaGFzIHJlYWxseSBiZWVu
IGZvY3VzaW5nIG9uIGJlaW5nIGEgbW9yZSB3YWxrYWJsZSBhbmQgYmlrZWFibGUgY29tbXVuaXR5
LCBhbmQgdGhpcyB3aWxsIHByb21vdGUgdGhhdCwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLjwvcD48cD5TYXR1
cmRheSB3aWxsIGFsc28gZmVhdHVyZSBwZXQgYWRvcHRpb25zLCBhICYjODIyMDtCYXJiZXJ0b24g
UXVlc3QmIzgyMjE7IGFjdGl2aXR5IGJ5IEN1eWFob2dhIFZhbGxleSBOYXRpb25hbCBQYXJrLCBm
cmVlIGJpa2UgcmVudGFscywgYW5kIGZyZWUgYmlrZSBoZWxtZXRzIGFuZCBzdHJlZXQgc2FmZXR5
IGluc3RydWN0aW9uIGJ5IEFrcm9uIENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgSG9zcGl0YWwuPC9wPjxwPkFm
dGVyIHRoZSBldmVudCwgdGhlIGNvbW11bml0eSB3aWxsIHNlZWsgZmVlZGJhY2sgdG8gJiM4MjIw
O2RldGVybWluZSB3aGF0IHdvcmtlZCB3ZWxsIGFuZCBob3cgd2UgY2FuIG1ha2UgdGhvc2UgdGhp
bmdzIHBlcm1hbmVudCwmIzgyMjE7IEdlbmV0IHNhaWQuPC9wPjxwPkZvciBpbnN0YW5jZSwgdGhl
IG93bmVyIG9mIHRoZSBuZXcgTWFnaWMgQ2l0eSBCcmV3aW5nLCBsb2NhdGVkIGluIHRoZSBjZW50
ZXIgb2YgdGhlIEJldHRlciBCbG9jayBib3VuZGFyaWVzLCB3YW50cyB0byB0cnkgb3V0IGEgYmVl
ciBnYXJkZW4gdG8gc2VlIGlmIGl0JiM4MjE3O3Mgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgd291bGQgYmUgc3Vw
cG9ydGVkIGJ5IHRoZSBjb21tdW5pdHksIHNoZSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUgd2ls
bCBiZSBvdXRkb29yIHNlYXRpbmcgYnkgQ2FpbmVzIEZsb3dlcnMuIElzIHRoYXQgc29tZXRoaW5n
IHRoYXQgY291bGQgYmUga2VwdCBvdXQgdGhlcmUgYWxsIHN1bW1lcj8gVGhlIG1vdmllIHdlJiM4
MjE3O3JlIHNob3dpbmcgb24gdGhlIHNpZGUgb2YgYSBidWlsZGluZywgaXMgdGhhdCBzb21ldGhp
bmcgd2UgY291bGQgZG8gb24gYSByZWd1bGFyIGJhc2lzPyBJcyB0aGUgZG9nIHBhcmsgc29tZXRo
aW5nIHdlIG5lZWQ/JiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZCwgcmF0dGxpbmcgb2ZmIGlkZWFzIHRvIGJlIHRl
c3RlZC48L3A+PHA+QW1vbmcgdGhlIHZlbmRvcnMgdGhpcyB3ZWVrZW5kIGlzIENoZWYmIzgyMTc7
cyBIYXZlbiBDdXJic2lkZSBCQlEgYW5kIENhdGVyaW5nLiBPd25lciBKYW1lcyBSZWVkIGhhcyBy
ZWNlbnRseSBiZWVuIGdyaWxsaW5nIG9uIHJhbmRvbSBkYXlzIG91dHNpZGUgTWFnaWMgQ2l0eSBQ
aXQgU3RvcCwgYXQgdGhlIGNvcm5lciBvZiBIb3BvY2FuIGFuZCBXb29zdGVyIFJvYWQgJiM4MjEy
OyAmIzgyMjA7ZnJvbSAxMSBhLm0uIHRpbGwgdGhlIGZvb2QgaXMgZ29uZS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PkJ1dCBoZSYjODIxNztkIGFsc28gbG92ZSB0byBoYXZlIGEgYnJpY2stYW5kLW1vcnRhciByZXN0
YXVyYW50IHNvIGhlIGNhbiBvZmZlciBhIG1lbnUgeWVhciByb3VuZCwgdGhvdWdoIGhlIHdhbnRz
IGEgc3BvdCB0aGF0IHdpbGwgYWxsb3cgaGltIHRvIGtlZXAgZ3JpbGxpbmcgb3V0ZG9vcnMuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gZnJvbSBNb2JpbGUsIEFsYWJhbWEsIGFuZCB3ZSYjODIxNzty
ZSB1c2VkIHRvIGRvaW5nIGl0IHRoYXQgd2F5LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+QmFyYmVy
dG9uIHdvdWxkIGJlIGEgZ29vZCBmaXQgYmVjYXVzZSB0aGVyZSBhcmVuJiM4MjE3O3QgYW55IG90
aGVyIGJhcmJlY3VlIHBsYWNlcyBpbiB0b3duLCBSZWVkIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4
MjE3O3ZlIG9ubHkgYmVlbiBbaW4gdGhlIGFyZWFdIHR3byB5ZWFycywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQs
IHNvIGFuIGV2ZW50IGxpa2UgQmV0dGVyIEJsb2NrIG1pZ2h0IGdpdmUgaGltIHRoZSBleHBlcmll
bmNlIGFuZCBmZWVkYmFjayBoZSBuZWVkcyB0byBjb25zaWRlciBhIHJlc3RhdXJhbnQgb24gU2Vj
b25kIFN0cmVldC48L3A+PHA+QmV0dGVyIEJsb2NrIGlzIGJlaW5nIHNwb25zb3JlZCBieSB0aGUg
QmFyYmVydG9uIENvbW11bml0eSBGb3VuZGF0aW9uLCB0aGUgY2l0eSBvZiBCYXJiZXJ0b24sIFNv
dXRoIFN1bW1pdCBDaGFtYmVyIG9mIENvbW1lcmNlIGFuZCB0aGUgRG93bnRvd24gQmFyYmVydG9u
IE1lcmNoYW50cyBBc3NvY2lhdGlvbi4gSXQgZm9sbG93cyBhIG5hdGlvbmFsIHByb2dyYW0sIG9u
ZSB0aGF0IHdhcyB1c2VkIGluIHJlY2VudCB5ZWFycyBmb3Igc2ltaWxhciBldmVudHMgaW4gQWty
b24gYW5kIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7U2Vjb25kIFN0cmVldCBpcyBnb2lu
ZyB0aHJvdWdoIGFuIGlkZW50aXR5IHBoYXNlLCYjODIyMTsgR2VuZXQgc2FpZCwgJiM4MjIwO3Ry
eWluZyB0byBmaW5kIG91dCB3aG8gYXJlIHdlIGFuZCBob3cgYXJlIHdlIGRpZmZlcmVudCB0aGFu
IHRoZSByZXN0IG9mIGRvd250b3duLiBUaGlzIGV2ZW50IHdpbGwgaGVscCB0aGVtIGRpc2NvdmVy
IHdobyB0aGV5IGFyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBhdWxhIFNjaGxlaXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQg
YXQgMzMwLTk5Ni0zNzQxIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpwc2NobGVpc0B0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbSI+cHNjaGxlaXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9u
IFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BhdWxhc2NobGVpcyIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYXVsYXNjaGxlaXM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.