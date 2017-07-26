All CATEGORIES
☰ Menu

Neighborhoods

Barberton’s Second Street the focus of this weekend’s Better Block event

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: July 26, 2017 - 07:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Barberton Better Block banners line Second Street in downtown Barberton. This Friday and Saturday Barberton will host Better Block. The event will focus on what Second Street could look like with some new investment and will feature pop-up vendors, outdoor cafes and activities. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

phillips27cut_06 Adam Cairns - AP
Witness describes lethal injection of Ronald Phillips for 1993 rape and slaying of 3-year-old Akron girl

LUCASVILLE: The killer and rapist of 3-year-old Sheila Marie Evans was pronounced dead at 10:43 a.m. Wednesday, some 24 years after being convicted of her death.

anchors27cut_1
Anchors Lee Jordan and Leon Bibb prepare to say farewell to WEWS Channel 5
dyer27cut_01
Bob Dyer: “Big Al” merges his Navy past with present
ohfair27cut_07
One person killed, seven hurt on malfunctioning ride at Ohio State Fair’s opening day
Extra! Extra! Chill Ice Cream to offer limited edition Beacon Journal-inspired flavor
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next