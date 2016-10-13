All CATEGORIES
☰ Menu

Barberton’s vision for downtown still rolling out; here’s what’s to come

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: October 13, 2016 - 04:49 PM | Updated: October 14, 2016 - 10:06 AM

MORE IN NEWS

trump14cut_1 Evan Vucci - AP
Local women speak openly about prevalence of sexual harassment

In the wake of the release of audio of Donald Trump’s crude comments about women — and his ongoing criticisms of Bill Clinton’s conduct with women — some local female business and community leaders say sexual harassment and assault by men in power isn’t unusual.

scary15cut_1
Akron’s haunted tradition changes hands, but 43-year legacy of frights will continue - 7:04 PM
obama15cut_01
President Obama delivers blow to Trump and elected officials who support him - 6:22 PM
countyexec14cut_01
Summit County will make local political history when choosing county executive
ksu14cut_2
KSU president talks about the Kent State Promise
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next