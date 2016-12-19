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Barberton schools beef up security after ‘inappropriate comments’ made on the internet

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: December 19, 2016 - 07:43 AM | Updated: December 19, 2016 - 10:20 AM

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