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Barberton woman alleges voter registration was lost, still casts ballot

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: November 6, 2016 - 11:06 PM | Updated: November 7, 2016 - 11:41 AM
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Aimee Alessi (center) waits in line with other voters during early voting at the Summit County Board of Elections on Sunday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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