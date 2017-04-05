Baseball 2017: Bobbleheads, fireworks, ticket prices -- what’s new for fans of the Akron RubberDucks and Cleveland Indians

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkZvciBtb3JlLi4uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UERUTF9C
b2R5VHh0LS0+PHA+Q2xldmVsYW5kIEluZGlhbnM6IGNsZXZlbGFuZC5pbmRpYW5zLm1sYi5jb208
L3A+PHA+UnViYmVyRHVja3M6IGFrcm9ucnViYmVyZHVja3MuY29tPC9wPg==
PHA+PGVtPlBsYXkgQmFsbCE8L2VtPjwvcD48cD5Gb3IgbWFueSwgdGhlc2UgYXJlIHRoZSB0d28g
c3dlZXRlc3Qgd29yZHMgb25lIGNhbiBldmVyIGhlYXIuPC9wPjxwPkFuZCBvcGVuaW5nIGRheXMg
YXQgQ2FuYWwgUGFyayBhbmQgUHJvZ3Jlc3NpdmUgRmllbGQgd2lsbCBiZSBiYW5uZXIgZGF5cyB0
aGlzIHllYXIuIEJvdGggYmFsbCBjbHVicyBhcmUgY29taW5nIG9mZiB3aW5uaW5nIHNlYXNvbnMg
YW5kIGFudGljaXBhdGUgc3RlbGxhciBjcm93ZHMgdGhpcyBzdW1tZXIuPC9wPjxwPlRoZSBBa3Jv
biBSdWJiZXJEdWNrcyB3b24gaXQgYWxsIGxhc3Qgc2Vhc29uIGFuZCB3aWxsIGhvaXN0IHRoZSBF
YXN0ZXJuIExlYWd1ZSBDaGFtcGlvbnNoaXAgYmFubmVyIGluIHJpZ2h0IGZpZWxkIG9uIG9wZW5p
bmcgZGF5IG9uIFRodXJzZGF5LjwvcD48cD5UaGVyZSB3aWxsIGJlIHRoZSB1c3VhbCBvcGVuaW5n
IGRheSBwb21wIGFuZCBjaXJjdW1zdGFuY2UgZm9yIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgSW5kaWFucyYjODIx
NzsgZmFybSB0ZWFtLCBidXQgSmltIFBmYW5kZXIsIER1Y2tzIGdlbmVyYWwgbWFuYWdlciwgc2Fp
ZCB0aGVyZSB3aWxsIGJlIGEgY2hhbXBpb25zaGlwIHJpbmcgY2VyZW1vbnkgZm9yIHRob3NlIHBs
YXllcnMgZnJvbSBsYXN0IHllYXImIzgyMTc7cyB0ZWFtIHdobyBhcmUgcmV0dXJuaW5nIHRvIHRo
ZSBzcXVhZCB0aGlzIHNlYXNvbi48L3A+PHA+QXMgaXQgc3RhbmRzIG5vdywgMTYgb2YgdGhlIDI1
IHBsYXllcnMgZnJvbSBsYXN0IHllYXImIzgyMTc7cyB3aW5uaW5nIHRlYW0gYXJlIGV4cGVjdGVk
IHRvIHJldHVybiB0byB0aGUgZHVnb3V0IG9uIG9wZW5pbmcgZGF5LjwvcD48cD5XaXRoIG1pbm9y
IGxlYWd1ZSB0ZWFtcywgUGZhbmRlciB3YXJucyB5b3UgbmV2ZXIga25vdyB1bnRpbCBnYW1lIHRp
bWUgdGhlIGZpbmFsIGxpbmV1cCBhcyBwbGF5ZXJzIGNhbiBiZSBjYWxsZWQgdXAgdG8gdGhlIGJp
ZyBsZWFndWVzIG9yIHNoaWZ0ZWQgdG8gYW5vdGhlciBJbmRpYW5zIGZhcm0gdGVhbSBhdCB0aGUg
bGFzdCBtaW51dGUuPC9wPjxwPlRoZSBDbGV2ZWxhbmQgSW5kaWFucyBzdGFydGVkIHRoZSBzZWFz
b24gb24gdGhlIHJvYWQsIHNvIG9wZW5pbmcgZGF5IHVwIG5vcnRoIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgZmFs
bCB1bnRpbCBBcHJpbCAxMSwgYWdhaW5zdCB0aGUgQ2hpY2FnbyBXaGl0ZSBTb3guIFRpY2tldHMg
Zm9yIHRoZSBnYW1lIHNvbGQgb3V0IGluIGp1c3QgbWludXRlcy48L3A+PHA+QW5kIGxpa2UgQWty
b24sIENsZXZlbGFuZCBoYXMgYSBiYW5uZXIgdG8gaG9pc3QuPC9wPjxwPlRoZSB0ZWFtJiM4MjE3
O3MgQW1lcmljYW4gTGVhZ3VlIENoYW1waW9uc2hpcCBiYW5uZXIgd2lsbCBmbHkgYWxvbmcgdGhl
IHJpZ2h0IGZpZWxkIHNpZGUgb24gdGhlIHN0YWRpdW0mIzgyMTc7cyB0ZXJyYWNlIGxldmVsLjwv
cD48cD5UZWFtIHNwb2tlc21hbiBKb2VsIEhhbW1vbmQgc2FpZCB0aGUgYmlnZ2VzdCB0aGluZyBm
YW5zIG1pZ2h0IG5vdGljZSB0aGF0IGlzIGRpZmZlcmVudCB0aGlzIHNlYXNvbiBpcyBhIG1vcmUg
Y3Jvd2RlZCBzdGFkaXVtLiBBdHRlbmRhbmNlIGxhc3Qgc2Vhc29uIHBpY2tlZCB1cCBhcyB0aGUg
c2Vhc29uIHByb2dyZXNzZWQsIGFuZCB0aGUgdGVhbSBtYWRlIGl0cyBwb3N0c2Vhc29uIG1hcmNo
IHRvIHRoZSBXb3JsZCBTZXJpZXMgKGFuZCB0aGUgMTB0aCBpbm5pbmcgb2YgR2FtZSA3KSBhZ2Fp
bnN0IHRoZSBDaGljYWdvIEN1YnMuPC9wPjxwPlRoZSB0ZWFtIGhhcyBhbHJlYWR5IHNvbGQgc29t
ZSAxLjIgbWlsbGlvbiB0aWNrZXRzLiBJdCB0b29rIHVudGlsIEp1bHkgNCBmb3IgdGhlIHRlYW0g
dG8gaGl0IHRoYXQgbWFyayBsYXN0IHNlYXNvbi48L3A+PHA+U29tZSBnYW1lcyBhcmUgYWxyZWFk
eSBhbW9uZyB0aGUgdG9wIHNlbGxlcnMuPC9wPjxwPkdhbWVzIHdpdGggdGhlIG1vc3QgdGlja2V0
cyBzb2xkLCBvdGhlciB0aGFuIG9wZW5pbmcgZGF5LCBpbmNsdWRlIHRoZSBKdWx5IDIyIGdhbWUg
YWdhaW5zdCBUb3JvbnRvLCB3aGljaCBpcyBhIGZpcmV3b3JrcyBuaWdodCBhbmQgSmFzb24gS2lw
bmlzIGJvYmJsZWhlYWQgZ2l2ZWF3YXkuIEFub3RoZXIgYmlnIGVhcmx5IHNlbGxlciBpcyBhbHNv
IGEgZmlyZXdvcmtzIG5pZ2h0IGdhbWUgb24gSnVseSA4IGFnYWluc3QgRGV0cm9pdCwgd2hlbiBB
bmRyZXcgTWlsbGVyIHJlcGxpY2EgamVyc2V5cyB3aWxsIGJlIGdpdmVuIGF3YXkuPC9wPjxwPkFm
dGVyIHNldmVyYWwgc2Vhc29ucyBvZiByZW5vdmF0aW9ucywgSGFtbW9uZCBzYWlkIGNoYW5nZXMg
YXQgdGhlIGJhbGxwYXJrIG9uIHRoZSBjb3JuZXIgb2YgT250YXJpbyBhbmQgQ2FybmVnaWUgdGhp
cyBzZWFzb24gd2lsbCBub3QgYmUgYXMgb2J2aW91cy48L3A+PHA+QWxsIHRoZSBmaWVsZCBsaWdo
dHMgaGF2ZSBiZWVuIHJlcGxhY2VkIHdpdGggZW5lcmd5LWVmZmljaWVudCBMRURzIGFuZCBzZXZl
cmFsIGx1eHVyeSBzdWl0ZXMgYWxvbmcgdGhlIGxlZnQgZmllbGQgc2lkZSBoYXZlIGJlZW4gcmVt
b3ZlZCBhbmQgY29udmVydGVkIGludG8gbW9yZSBmbGV4aWJsZSBzcGFjZSB3aXRoIHJlbW92YWJs
ZSB3YWxscyB0byBhY2NvbW1vZGF0ZSBwcml2YXRlIHBhcnRpZXMgZnJvbSAyMCB0byAyMDAgZ3Vl
c3RzLjwvcD48cD5UaGUgSW5kaWFucyBhcmUgYWxzbyBhZGRpbmcgdHdvIG5ldyBzdGF0dWVzIHRo
aXMgc2Vhc29uIGFuZCBtb3ZpbmcgYW5vdGhlci48L3A+PHA+SGFsbCBvZiBmYW1lciBGcmFuayBS
b2JpbnNvbiB3aWxsIGJlIGhvbm9yZWQgd2l0aCBhIHN0YXR1ZS4gV2hlbiB0aGUgSW5kaWFucyBu
YW1lZCBoaW0gbWFuYWdlciBpbiAxOTc1LCBSb2JpbnNvbiBiZWNhbWUgdGhlIGZpcnN0IEFmcmlj
YW4tQW1lcmljYW4gdG8gaG9sZCB0aGUgcG9zdCBpbiB0aGUgbWFqb3IgbGVhZ3Vlcy4gSGlzIHN0
YXR1ZSB3aWxsIGpvaW4gb3RoZXIgdGVhbSBncmVhdHMgaW4gdGhlIGJhbGxwYXJrJiM4MjE3O3Mg
SGVyaXRhZ2UgUGFyayBhcmVhIGp1c3Qgb3V0c2lkZSB0aGUgY2VudGVyIGZpZWxkIGZlbmNlIG9u
IE1heSAyNy48L3A+PHA+VGhlIEluZGlhbnMgYXJlIGFsc28gbW92aW5nIHRoZSBleGlzdGluZyBK
aW0gVGhvbWUgc3RhdHVlIGluc2lkZSB0aGUgYmFsbHBhcmsgYW5kIGludG8gSGVyaXRhZ2UgUGFy
ay48L3A+PHA+QSBiaWcgY2hhbmdlIGZvciBmYW5zIHRvIGdldCB1c2VkIHRvIHRoaXMgc2Vhc29u
IHdpbGwgYmUgbmV3IHJlc3RyaWN0aW9ucyBvbiB3aGVuIHRoZXkgd2lsbCBiZSBhbGxvd2VkIHRv
IHJldHVybiB0byB0aGVpciBzZWF0cyB3aGlsZSB0aGUgZ2FtZSBpcyBnb2luZyBvbi48L3A+PHA+
VXNoZXJzIHdpbGwgbm93IGJsb2NrIGZhbnMgZnJvbSBhY2Nlc3NpbmcgdGhlaXIgc2VhdHMgZHVy
aW5nIGF0LWJhdHMuIEZhbnMgd2lsbCBub3cgb25seSBiZSBhbGxvd2VkIHRvIHdhbGsgdG8gdGhl
aXIgc2VhdHMgYmV0d2VlbiBiYXR0ZXJzIGFuZCBpbm5pbmdzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T3VyIHNl
YXNvbiB0aWNrZXQgaG9sZGVycyBoYXZlIGJlZW4gYXNraW5nIGZvciB0aGlzIGZvciBhIGxvbmcg
dGltZSwmIzgyMjE7IEhhbW1vbmQgc2FpZC48L3A+PHA+Q2FuYWwgUGFyayBzcGFya3M8L3A+PHA+
QXMgZm9yIEFrcm9uLCBmYW5zIHdpbGwgc3RpbGwgYmUgYWxsb3dlZCB0byB3YW5kZXIgYXJvdW5k
IHRoZSBzdGFkaXVtLiBCdXQgdGhleSB3aWxsIGhhdmUgb25lIGxlc3MgZ2FtZSB0byBkbyBpdCB0
aGlzIHNlYXNvbi48L3A+PHA+SW4gYSBsb25nc3RhbmRpbmcgc2NoZWR1bGluZyBxdWlyaywgUGZh
bmRlciBzYWlkLCB0aGUgdGVhbXMgaW4gdGhlIEVhc3Rlcm4gTGVhZ3VlIHBsYXllZCAxNDIgZ2Ft
ZXMgJiM4MjEyOyBjb21wYXJlZCB0byB0aGUgMTQwIGluIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBtaW5vcnMu
PC9wPjxwPlRoZSBSdWJiZXJEdWNrcyB0aGlzIHNlYXNvbiB3aWxsIHBsYXkgMTQwIGdhbWVzIHRv
IGJyaW5nIHRoZW0gaW4gbGluZSB3aXRoIG90aGVyIG1pbm9yIGxlYWd1ZSBkaXZpc2lvbnMuIFRo
aXMgd2lsbCBtZWFuIG9uZSBsZXNzIGhvbWUgZ2FtZS48L3A+PHA+QnV0IHRoZXJlIHdpbGwgc3Rp
bGwgYmUgcGxlbnR5IG9mIGZpcmV3b3JrcyBuaWdodHMgJiM4MjEyOyB0aGlzIHllYXIgdGhlcmUg
YXJlIDIyLCBpbmNsdWRpbmcgb25lcyBzeW5jaHJvbml6ZWQgdG8gY291bnRyeSBtdXNpYyYjODIx
NztzIEtlbm55IENoZXNuZXkgb24gSnVseSAzIChhIGZpcnN0KSwgYW5kIDxlbT5IYXJyeSBQb3R0
ZXIgPC9lbT50aGVtZXMgb24gU2VwdC4gMywgYW5vdGhlciBmaXJzdC48L3A+PHA+VGhlcmUgYXJl
IHNpeCBib2JibGVoZWFkIG5pZ2h0cywgaW5jbHVkaW5nIG9uZSBmb3IgTWFybGEgSG9vY2ggb24g
SnVuZSAzLCB3aGVuIHRoZSBhY3RyZXNzIGZyb20gdGhlIG1vdmllIDxlbT5BPC9lbT4gPGVtPkxl
YWd1ZSBvZiBUaGVpciBPd248L2VtPiB3aWxsIGFwcGVhciwgYW5kIG9uZSBmb3IgdGhlIGNoYXJh
Y3RlciBUb2RkIGZyb20gdGhlIG9sZCBUViBzaG93IDxlbT5TY3J1YnMsPC9lbT4gaW4gd2hpY2gg
YWN0b3IgUm9iZXJ0IE1hc2NoaW8gd2lsbCBhbHNvIGJlIG9uIGhhbmQgdG8gZ3JlZXQgZmFucy48
L3A+PHA+UGZhbmRlciBzYWlkIHRoZXkgZGVsaWJlcmF0ZWx5IGF2b2lkIGhhdmluZyBib2JibGVo
ZWFkIG5pZ2h0cyBmb3IgYWN0aXZlIHBsYXllcnMgYmVjYXVzZSBvZiB0aGUgdW5jZXJ0YWludHkg
b2YgaG93IGxvbmcgdGhleSB3aWxsIGJlIHdpdGggdGhlIHRlYW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYj
ODIxNzt2ZSBoYWQgYSBsb3Qgb2Ygc3VjY2VzcyB3aXRoIG91ciBwb3AgY3VsdHVyZSBib2JibGVo
ZWFkcywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkNocmlzdGluYSBVcnlja2ksIHdobyBjb29yZGlu
YXRlcyB0aGUgYmFsbGNsdWImIzgyMTc7cyBwcm9tb3Rpb25hbCBhY3Rpdml0aWVzLCBzYWlkIG9m
IHRoZSA3MCBwcm9tb3Rpb25zIHBsYW5uZWQgZm9yIHRoaXMgc2Vhc29uICYjODIxMjsgeWVzLCB0
aGVyZSBpcyBvbmUgc2NoZWR1bGVkIGZvciBlYWNoIGFuZCBldmVyeSBob21lIGdhbWUgJiM4MjEy
OyB0aGUgb25lIHNoZSBpcyBsb29raW5nIGZvcndhcmQgdG8gaXMgIG9uIEp1bmUgMTYsIGhvbm9y
aW5nIHRoZSBsYXRlIEpvaG4gR2xlbm4uPC9wPjxwPlVyeWNraSBzYWlkIHRoZSB0ZWFtIGhhcyBi
ZWVuIHdvcmtpbmcgd2l0aCB0aGUgZm9sa3MgZnJvbSBOQVNBJiM4MjE3O3MgR2xlbm4gUmVzZWFy
Y2ggQ2VudGVyIGluIENsZXZlbGFuZCwgd2hvIHBsYW4gdG8gYnJpbmcgc29tZSBkaXNwbGF5cyBh
bmQgaGlzdG9yaWNhbCBhcnRpZmFjdHMgdG8gdGhlIHN0YWRpdW0sIGluY2x1ZGluZyBvbmUgb2Yg
R2xlbm4mIzgyMTc7cyBvcmlnaW5hbCBzcGFjZXN1aXRzLiBUaGUgcGxheWVycyB3aWxsIGFsc28g
YmUgd2VhcmluZyBqZXJzZXlzIHRoYXQgcmVzZW1ibGUgdGhlIHN1aXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
IHRoaW5rIHRoaXMgd2lsbCBiZSBvbmUgb2Ygb3VyIHN0YW5kb3V0IGdhbWVzIG9mIHRoZSBzZWFz
b24sJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIHRlYW0gaGFzIHJhaXNlZCB0aGUgcHJpY2Ug
b2YgaXRzIHJlc2VydmVkIHRpY2tldHMgYnkgJDIuIEFuIGFkdWx0IHRpY2tldCBwdXJjaGFzZWQg
aW4gYWR2YW5jZSBpcyBub3cgJDExLCBvciAkMTMgb24gZ2FtZSBkYXkuIEdlbmVyYWwgYWRtaXNz
aW9uIHRpY2tldHMgYXJlICQ1IGluIGFkdmFuY2UgYW5kICQ3IHRoZSBkYXkgb2YgdGhlIGdhbWUu
PC9wPjxwPkFmdGVyIHRoZSB0dXJmIHJlcGxhY2VtZW50IGxhc3QgeWVhciwgdGhpcyB5ZWFyJiM4
MjE3O3Mgb2Zmc2Vhc29uIHdvcmsgY2VudGVyZWQgYXJvdW5kIHJlcGxhY2luZyB0aGUgcGFkZGlu
ZyBhbmQgc2lnbmFnZSBhbG9uZyB0aGUgb3V0ZmllbGQgZmVuY2UsIFBmYW5kZXIgc2FpZC48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgbW9yZSBmb3IgdGhlIHBsYXllcnMmIzgyMTc7IHNhZmV0eSwmIzgy
MjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGVzZSB3ZXJlIHRoZSBvcmlnaW5hbCB3YWxsIHBhZHMgZnJv
bSB3aGVuIHRoZSBzdGFkaXVtIG9wZW5lZCBiYWNrIGluIDE5OTcuIEkga25vdyB0aGUgcGxheWVy
cyBhcmUgZXhjaXRlZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNyYWlnIFdlYmIsIHdobyBwcm9wb3NlZCB0byBo
aXMgd2lmZSBhdCBhIENsZXZlbGFuZCBJbmRpYW5zIE9wZW5pbmcgRGF5LCBjYW4gYmUgcmVhY2hl
ZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86Y3dlYmJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmN3ZWJiQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBvciAzMzAtOTk2LTM1NDcuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.