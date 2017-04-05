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Baseball 2017: Bobbleheads, fireworks, ticket prices -- what’s new for fans of the Akron RubberDucks and Cleveland Indians

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 5, 2017 - 01:30 PM | Updated: April 6, 2017 - 01:14 PM
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A bat rest on a player's glove in the dugout of the Akron RubberDucks at Canal Park. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal file photo)

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