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Bath Township Pekingese treated like a princess, takes crown at dog show

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: February 25, 2017 - 08:47 PM
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Halle Luxmore's awards from her dog Empress being named Best of Opposite Sex in the 2017 Westminster Dog Show. Photo on Wednesday, Feb. 22, 2017 in Bath Township, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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