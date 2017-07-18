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Law enforcement

Bath Township police chief retires after 13 years

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: July 18, 2017 - 07:56 AM
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Bath Township Chief of Police Michael McNeely looks through the Bath Police Facebook page as he talks about the departments presence on social media in this Sept. 9, 2015 file photo. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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