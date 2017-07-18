All CATEGORIES
☰ Menu

Law enforcement

Bath Township police chief retires after 13 years

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: July 18, 2017 - 07:56 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bath Township Chief of Police Michael McNeely looks through the Bath Police Facebook page as he talks about the departments presence on social media in this Sept. 9, 2015 file photo. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

rescue19cut_03 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Prosthetic leg saves Doylestown fisherman from drowning

For the second time in as many years, Adam Shannon is alive because of his leg.

coaster19cut_01
Cedar Point offers up-close tour of super-secret revamp for Mean Streak roller coaster
interfaith19cut_1
Muslim and Jewish faith groups find common ground through round table discussion
medical18_web
Summit County welcomes new medical examiner to ease workload
President Trump to hold rally in Youngstown next week
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next