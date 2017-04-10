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Beacon Journal effort to lead beginners to the Akron Marathon’s blue line kicked off Saturday

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: April 10, 2017 - 04:32 PM | Updated: April 11, 2017 - 12:53 PM
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Anne Bitong, Akron Marathon President/Executive Director (center) talks during the first meeting of the Blue Line Beginners at Firestone Metro Park Saturday, April 8,. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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