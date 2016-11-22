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Beer notes: Fat Head’s to build new production brewery in Middleburg Heights; Millersburg adds canning line

By Rick Armon Beacon Journal staff writer

Published: November 22, 2016 - 05:37 PM
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A rendering of the new Fat Head's Brewery which hopes to open a new production brewery in Middleburg Heights next year. ( Rendering courtesy Fat Head's Brewery)


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