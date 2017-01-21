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Behind the Summa story

By Bruce Winges
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Published: January 21, 2017 - 10:32 PM
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A big-screen monitor sits in the middle of the Akron Beacon Journal newsroom named Chartbeat and measures content that people are viewing on Friday, Jan. 20, 2017 in Akron, Ohio. (Akron Beacon Journal)

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