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Behind this Akron bar is an $800,000 delinquent tax bill

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 17, 2017 - 07:50 PM | Updated: March 19, 2017 - 01:00 AM
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Twice this year men have been shot to death in or just outside of Game 7 Bar and Grille at 627 S. Arlington St. in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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