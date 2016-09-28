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Big(ger) Mac: Akron’s Ronald McDonald House tripling in size; more than 8,511 served so far this year

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: September 28, 2016 - 09:38 PM
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A conceptual rendering of the Ronald McDonald House is on display in the lobby of the the Ronald McDonald House in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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