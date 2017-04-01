All CATEGORIES
☰ Menu

4TH ANNUAL EVENT AIMS TO ADD GREEN SPACE, GIVE ACCESS TO HEALTHY OPTIONS

Big Love Akron: Festival aims to inspire residents to make Rubber City postindustrial community of their dreams

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: April 1, 2017 - 08:54 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

JT Buck performs at the Big Love festival on Saturday at The Well in Akron. This year's festival focused on how to move beyond Midwest Rustbelt and healing using what you have. Buck's performance was centered around music and spoken word. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Tessa04cut_05
Nordonia kindergartner loses part of leg to rare infection

When the little girl with the electric smile and big bows in her hair finally wakes up, she’ll have to figure out how to dance again. But her mother has no doubt she will.

Bob Dyer: Solving the sewer numbers
Senate_Supreme_Court_76205.jpg-efca0~13
Democrats claim votes to block Gorsuch; GOP will override them
Russia_Subway_Explosion_95106.jpg-28881
Blast on Russian subway kills 11; 2nd bomb is defused
safetytown04_02
Child safety program grows a little more each year
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next