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4TH ANNUAL EVENT AIMS TO ADD GREEN SPACE, GIVE ACCESS TO HEALTHY OPTIONS

Big Love Akron: Festival aims to inspire residents to make Rubber City postindustrial community of their dreams

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: April 1, 2017 - 08:54 PM
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JT Buck performs at the Big Love festival on Saturday at The Well in Akron. This year's festival focused on how to move beyond Midwest Rustbelt and healing using what you have. Buck's performance was centered around music and spoken word. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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