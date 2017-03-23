Big Spring at Cleveland Botanical Garden is big fun for little ones

PHA+DQoJQ0xFVkVMQU5EOiBJdCBtYXkgYmUgc3ByaW5nIG9uIHRoZSBjYWxlbmRhciwgYnV0IGF0
IENsZXZlbGFuZCBCb3RhbmljYWwgR2FyZGVuLCBpdOKAmXMgQmlnIFNwcmluZy48L3A+DQo8cD4N
CglCaWcgU3ByaW5nIGlzIHRoZSBib3RhbmljYWwgZ2FyZGVu4oCZcyBhbm51YWwgY2VsZWJyYXRp
b24gb2YgaW1hZ2luYXRpb24sIGEgcGxheWZ1bCBldmVudCB0YWlsb3JlZCBmb3IgaXRzIHlvdW5n
ZXN0IHZpc2l0b3JzLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZXJlIGFyZSB0b3dlcmluZyBmbG93ZXJzIHRoYXQg
QWxpY2UgbWlnaHQgaGF2ZSBlbmNvdW50ZXJlZCBpbiBXb25kZXJsYW5kLiBUaGVyZSBhcmUgdG95
IGJvYXRzIHRvIGxhdW5jaCBhbmQgYSBtYXplIHRvIGV4cGxvcmUuIFRoZXJl4oCZcyBhIHN0YWdl
IHdoZXJlIGJ1ZGRpbmcgdGhlc3BpYW5zIGNhbiBwZXJmb3JtLCBkcmVzc2VkIGFzIGJhdHMgb3Ig
YnV0dGVyZmxpZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJQW5kIG9mIGNvdXJzZSwgdGhlcmUgYXJlIHJlYWwgYmxv
b21zLCBzbyB2aXNpdG9ycyBvZiBhbGwgYWdlcyBjYW4gaW1tZXJzZSB0aGVtc2VsdmVzIGluIHRo
ZSBzaWdodHMgYW5kIHNtZWxscyBvZiB0aGUgc2Vhc29uLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoaXMgaXMgdGhl
IGZpZnRoIHllYXIgZm9yIEJpZyBTcHJpbmcsIGFuZCBpdOKAmXMgcHJvdmVkIHBvcHVsYXIgZm9y
IGZhbWlsaWVzIHdpdGggeW91bmcgY2hpbGRyZW4sIHNhaWQgQ3ludGhpYSBEcnVja2VuYnJvZCwg
dGhlIGdhcmRlbuKAmXMgZGlyZWN0b3Igb2YgaG9ydGljdWx0dXJhbCBleGhpYml0cyBhbmQgY29t
bXVuaWNhdGlvbi48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgZXZlbnQgbWl4ZXMgdGhlIGZhbnRhc3RpY2FsIGFu
ZCB0aGUgcmVhbCwgYWxsIHdpdGggYSBib3RhbmljYWwgdGhlbWUuIOKAnEl0IGlzIGRlc2lnbmVk
IHRvIHRocmlsbCBsaXR0bGUga2lkcyzigJ0gc2hlIHNhaWQuPC9wPg0KPGRpdiBjbGFzcz0iaW4t
YXJ0aWNsZS1pbWFnZSByaWdodC1zaWRlLWltYWdlIj4NCgkmbmJzcDs8aW1nIGFsdD0iQmlnIFNw
cmluZyBzaG93IiBzcmM9Ii9wb2xvcG9seV9mcy8xLjc1NTY4OS4xNDkwMjg2NDkxIS9pbWFnZS9p
bWFnZS5qcGdfZ2VuL2Rlcml2YXRpdmVzL2xhbmRzY2FwZV81MDAvYmlnc3ByaW5nMjVjdXQtMDYu
anBnIiBzdHlsZT0ibWFyZ2luOiAwcHggYXV0bzsgd2lkdGg6IGF1dG87IG1heC1oZWlnaHQ6IDMy
MHB4OyIgLz4gJm5ic3A7DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNyZWRpdCI+DQoJCShKZWZmIExhbmdl
L1NwZWNpYWwgdG8gdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsKTwvZGl2Pg0KCSZuYnNwOw0KCTxkaXYgY2xh
c3M9InBpYy1jYXB0aW9uIj4NCgkJU2FyYWggSGlsbCBvZiBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiBwbGF5cyB3
aXRoIHdvb2RlbiBib2F0cyB3aXRoIGhlciAyLXllYXItb2xkIG5pZWNlIFNvcGhpYSBQZXJjYWNp
YW50ZSBvZiBJbmRlcGVuZGVuY2UgVHVlc2RheSBkdXJpbmcgdGhlIEJpZyBTcHJpbmcgZXZlbnQg
YXQgdGhlIENsZXZlbGFuZCBCb3RhbmljYWwgR2FyZGVuLjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8cD4NCglU
aGF04oCZcyBqdXN0IHRoZSByZWFjdGlvbiAyLXllYXItb2xkIFNvcGhpYSBQZXJjYWNpYW50ZSBo
YWQgd2hlbiBzaGUgd2Fsa2VkIHRocm91Z2ggYW4gZW5vcm1vdXMgZmxvd2VycG90IHR1cm5lZCBv
biBpdHMgc2lkZSBpbnRvIGEgaGFsbHdheSBsaW5lZCB3aXRoIGZsb3dlcnMgYW5kIHdoaW1zaWNh
bCBhbmltYWwgZmlndXJlcywgYWxsIGxvdyB0byB0aGUgZ3JvdW5kIHRvIHB1dCB0aGVtIGF0IGtp
ZCBsZXZlbC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxUaGF04oCZcyBhIGJpcmRpZSEgVGhhdOKAmXMgYSBiaXJk
aWUh4oCdIHRoZSBJbmRlcGVuZGVuY2UgdG9kZGxlciBleGNsYWltZWQgZXhjaXRlZGx5LCBwb2lu
dGluZyB0byBhIHN0YXR1ZSB0dWNrZWQgYW1vbmcgdGhlIGJsb29tcy4gU2hlIGhhZG7igJl0IGV2
ZW4gbm90aWNlZCB0aGUgZ2lnYW50aWMgcGV0dW5pYSByZXBsaWNhcyB0aGF0IHJvc2UgaGlnaCBv
dmVyIGhlciBoZWFkLCBzdHJldGNoaW5nIHRhbGxlciB0aGFuIG1vc3QgYWR1bHRzLjwvcD4NCjxw
Pg0KCU1vc3Qgb2YgdGhlIEJpZyBTcHJpbmcgYWN0aW9uIHRha2VzIHBsYWNlIGluIHRoZSBnYXJk
ZW7igJlzIENsYXJrIEhhbGwsIHdoaWNoIGZvciB0aGlzIGV2ZW50IGhhcyBiZWVuIHRyYW5zZm9y
bWVkIGludG8gdGhlIEdhcmRlbiBvZiBGdW4uIFRoZXJlIGtpZHMgY2FuIGZsb2F0IHdvb2RlbiBi
b2F0cyBhbW9uZyB0aGUgZ29sZGZpc2ggaW4gYSBtaW5pYXR1cmUgcG9vbCwgc2VydmUgaW1hZ2lu
YXJ5IHRlYSB1bmRlciB0aGUgc2hlbHRlciBvZiBhbiBhcmJvciBhbmQgbWFrZSB0aGVpciB3YXkg
dGhyb3VnaCBhbiBhcnRpZmljaWFsIGJveHdvb2QgbWF6ZSB0byBmaW5kIHRoZSBtaW5pYXR1cmUg
dHJhaW4gbGF5b3V0IGF0IGl0cyBjZW50ZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJT24gdGhpcyBkYXksIHRoZSBU
b2Fkc3Rvb2wgVGhlYXRyZSBwcm92ZWQgdG8gYmUgdGhlIGJpZ2dlc3QgZHJhdy4gVGhlcmUgYSBj
bHVzdGVyIG9mIHByZXNjaG9vbGVycyBkb25uZWQgYnV0dGVyZmx5IHdpbmdzLCBzY2FybGV0IG1h
Y2F3IGhhdHMgYW5kIG90aGVyIG5hdHVyZS10aGVtZSBnZXR1cHMsIHNvbWUgb2YgdGhlbSBwcmFu
Y2luZyBhbmQgdHdpcmxpbmcgb25zdGFnZSBpbiB0aGVpciBvd24gbWFkZS11cCBwZXJmb3JtYW5j
ZXMgYW5kIG90aGVycyBqdXN0IGVuam95aW5nIHRoZSBjaGFuY2UgdG8gZHJlc3MgdXAuPC9wPg0K
PGRpdiBjbGFzcz0iaW4tYXJ0aWNsZS1pbWFnZSI+DQoJJm5ic3A7PGltZyBhbHQ9IkJpZyBTcHJp
bmcgc2hvdyIgc3JjPSIvcG9sb3BvbHlfZnMvMS43NTU2ODguMTQ5MDI4NjQ4NiEvaW1hZ2UvaW1h
Z2UuanBnX2dlbi9kZXJpdmF0aXZlcy9sYW5kc2NhcGVfNTAwL2JpZ3NwcmluZzI1Y3V0LTA1Lmpw
ZyIgLz4gJm5ic3A7DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNyZWRpdCI+DQoJCShKZWZmIExhbmdlL1Nw
ZWNpYWwgdG8gdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsKTwvZGl2Pg0KCSZuYnNwOw0KCTxkaXYgY2xhc3M9
InBpYy1jYXB0aW9uIj4NCgkJUGF2aWthIFdpbHNvbiBvZiBTb2xvbiBwcmV0ZW5kcyB0byBwb3Vy
IGhlciBzb24gRW1tZXR0IGEgY3VwIG9mIHRlYSBhdCB0aGUgTWFkIEhhdHRlcidzIFRlYSBQYXJ0
eSBkdXJpbmcgdGhlIEJpZyBTcHJpbmcgZXZlbnQgaGVsZCBhdCB0aGUgQ2xldmVsYW5kIEJvdGFu
aWNhbCBHYXJkZW4uPC9kaXY+DQo8L2Rpdj4NCjxwPg0KCVNpeHRlZW4tbW9udGgtb2xkIEVtbWV0
dCBXaWxzb24sIGRyZXNzZWQgaW4gYSBiZWUgY29zdHVtZSwgd2FzIG1haW5seSBpbnRlcmVzdGVk
IGluIHRyeWluZyB0byBtb3ZlIG9uZSBvZiB0aGUgdG9hZHN0b29sIHNlYXRzIHRoYXQgaGFkIGJl
ZW4gc2V0IGluIGZyb250IG9mIHRoZSBzdGFnZSBmb3Igc3BlY3RhdG9ycyB0byBlbmpveSB0aGUg
aW1wcm9tcHR1IHNob3dzLjwvcD4NCjxwPg0KCUhpcyBtb20sIFBhdmlrYSBXaWxzb24gb2YgU29s
b24sIHNhaWQgc2hlIGJyb3VnaHQgRW1tZXR0IGFuZCAywr0teWVhci1vbGQgRWxpIHRvIHRoZSBn
YXJkZW4gYmVjYXVzZSB0aGVyZSB3ZXJlIHNvIG1hbnkgYWN0aXZpdGllcyBmb3IgY2hpbGRyZW4g
dGhlaXIgYWdlIHRvIGVuam95LiBCZXNpZGUgdGhlIGdhcmRlbuKAmXMgQ2hyaXN0bWFzIGNlbGVi
cmF0aW9uLCDigJxCaWcgU3ByaW5nIGlzIHRoZSBncmVhdGVzdCBvbmUgZm9yIHRoZSBraWRzLOKA
nSBzaGUgc2FpZC48L3A+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbi1hcnRpY2xlLWltYWdlIj4NCgkmbmJzcDs8
aW1nIGFsdD0iQmlnIFNwcmluZyIgc3JjPSIvcG9sb3BvbHlfZnMvMS43NTU2ODQuMTQ5MDI4NjQ3
MiEvaW1hZ2UvaW1hZ2UuanBnX2dlbi9kZXJpdmF0aXZlcy9sYW5kc2NhcGVfNTAwL2JpZ3Nwcmlu
ZzI1Y3V0LTAxLmpwZyIgLz4gJm5ic3A7DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNyZWRpdCI+DQoJCShK
ZWZmIExhbmdlL1NwZWNpYWwgdG8gdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsKTwvZGl2Pg0KCSZuYnNwOw0K
CTxkaXYgY2xhc3M9InBpYy1jYXB0aW9uIj4NCgkJVmlzaXRvcnMgdGFrZSBpbiB0aGUgZW52aXJv
bm1lbnQgb2YgdGhlIGNoaWxkcmVuJ3MgYXJlYSBvZiB0aGUgQ2xldmVsYW5kIEJvdGFuaWNhbCBH
YXJkZW4gZHVyaW5nIHRoZSBCaWcgU3ByaW5nIGV2ZW50LjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8cD4NCglJ
dOKAmXMgYWxzbyBncmVhdCBmb3IgdGhlIGtpZHMgYXQgaGVhcnQsIERydWNrZW5icm9kIHNhaWQu
IFNoZSBrbm93cyBvZiBhdCBsZWFzdCBvbmUgZ3JvdXAgb2YgYWR1bHQgdmlzaXRvcnMgd2hvIHRy
aWVkIG9uIHRoZSB0aGVhdGVy4oCZcyBjb3N0dW1lcyBhbmQgZW50ZXJ0YWluZWQgdGhlIGNyb3dk
IHdpdGggYSBsaXR0bGUgamlnLjwvcD4NCjxwPg0KCU1hbnkgb2YgdGhlIGFjdGl2aXRpZXMgYXJl
IGluZG9vcnMsIHNvIHZpc2l0b3JzIGNhbiBlbmpveSBCaWcgU3ByaW5nIGluIGFueSB3ZWF0aGVy
LiBBIENyaXR0ZXIgQ29ybmVyIGRlZGljYXRlZCB0byBpbnNlY3RzIGhhcyBhIERpc2NvdmVyeSBM
b2csIGEgZmFrZSwgZmFsbGVuIGhvbGxvdyB0cmVlIHRoYXQga2lkcyBjYW4gd2FsayB0aHJvdWdo
IHRvIHNlZSByZWFsIHR1cnRsZXMsIGZyb2dzIGFuZCBvdGhlciBjcmVhdHVyZXMgaW4gdGVycmFy
aXVtcyBidWlsdCBpbnRvIHRoZSB3YWxsLiBBIG1pbmlhdHVyZSBzdGFkaXVtIHBsYXlzIGhvc3Qg
dG8gbWVhbHdvcm0gcmFjZXMgYXQgbGVhc3Qgb25jZSBhIGRheSwgd2hlcmUga2lkcyBjYW4gY2hl
ZXIgb24gYmVldGxlIGxhcnZhZSBhcyB0aGV5IGNyYXdsIGFsb25nIHRoZSBkaXZpZGVkIGxhbmVz
LjwvcD4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImluLWFydGljbGUtaW1hZ2UgbGVmdC1zaWRlLWltYWdlIj4NCgkm
bmJzcDs8aW1nIGFsdD0iQmlnIFNwcmluZyIgc3JjPSIvcG9sb3BvbHlfZnMvMS43NTU2ODUuMTQ5
MDI4NjQ3NSEvaW1hZ2UvaW1hZ2UuanBnX2dlbi9kZXJpdmF0aXZlcy9sYW5kc2NhcGVfNTAwL2Jp
Z3NwcmluZzI1Y3V0LTAyLmpwZyIgc3R5bGU9Im1hcmdpbjogMHB4IGF1dG87IHdpZHRoOiBhdXRv
OyBtYXgtaGVpZ2h0OiAzMjBweDsiIC8+ICZuYnNwOw0KCTxkaXYgY2xhc3M9InBpYy1jcmVkaXQi
Pg0KCQkoSmVmZiBMYW5nZS9TcGVjaWFsIHRvIHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbCk8L2Rpdj4NCgkm
bmJzcDsNCgk8ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY2FwdGlvbiI+DQoJCVBob2ViZSBUcmltYmF0YSwgMiwg
b2YgU291dGggRXVjbGlkIGVuam95cyB0aGUgYWN0aXZpdGllcyBvZiB0aGUgQmlnIFNwcmluZyBl
dmVudCB3aGlsZSB3ZWFyaW5nIGJ1dHRlcmZseSB3aW5ncyBhbmQgYSBwYXJyb3QgY2FwIGZvdW5k
IGluIHRoZSBUb2Fkc3Rvb2wgVGhlYXRyZSBkcmVzcy11cCBhcmVhLjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8
cD4NCglUaGUgbWVhbHdvcm1zIGRvbuKAmXQgYWx3YXlzIGNvbXBseSB3aXRoIGh1bWFuIGNvbW1h
bmRzLiDigJxTb21ldGltZXMgdGhleSBnbyBpbnRvIG90aGVyIGxhbmVzLiBTb21ldGltZXMgdGhl
eSBnbyBiYWNrd2FyZC4gU29tZXRpbWVzIHRoZXkgZG9u4oCZdCBtb3ZlLOKAnSBEcnVja2VuYnJv
ZCBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBnYXJkZW7igJlzIGdsYXNzaG91c2UgYWxzbyBoYXMgYSBk
YWlseSByZWxlYXNlIG9mIGJ1dHRlcmZsaWVzIGluIGl0cyBDb3N0YSBSaWNhIGJpb21lLCBhIHJl
cGxpY2Egb2YgYSB0cm9waWNhbCByYWluZm9yZXN0LiBBbmQgYXMgYWx3YXlzLCB0aGVyZSBhcmUg
Y3JlYXR1cmVzIHRvIGV4cGxvcmUgdGhlcmUgYW5kIGluIHRoZSBhZGphY2VudCByZXBsaWNhIG9m
IGEgc3BpbnkgZGVzZXJ0IGZyb20gTWFkYWdhc2Nhci48L3A+DQo8cD4NCglPbiBuaWNlIGRheXMs
IHZpc2l0b3JzIGNhbiB2ZW50dXJlIG91dCB0byB0aGUgZ2FyZGVucyBvbiB0aGUgcHJvcGVydHks
IHdoZXJlIGRhZmZvZGlscyBhcmUgc3RhcnRpbmcgdG8gb3BlbiBhbmQgdHVsaXBzIHNob3VsZCBm
b2xsb3cgaW4gYSBmZXcgd2Vla3MuPC9wPg0KPHA+DQoJS2lkcyBjYW4gYWxzbyBlbmdhZ2UgaW4g
Z2FyZGVuLXRoZW1lIHBsYXkgaW4gSGVyc2hleSBDaGlsZHJlbuKAmXMgR2FyZGVuLCBhbmQgYW55
b25lIGNhbiBlbmpveSBhIGdhbWUgb2YgY2hlc3MgdXNpbmcgdGhlIG92ZXJzaXplIGNoZXNzIHNl
dCBvbiB0aGUgcGF0aW8uPC9wPg0KPHA+DQoJUGxheSwgYWZ0ZXIgYWxsLCBpc27igJl0IGp1c3Qg
Zm9yIGNoaWxkcmVuLjwvcD4NCjxwPg0KCTxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSIiIGZyYW1l
Ym9yZGVyPSIwIiBoZWlnaHQ9IjMzOCIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJl
ZC9rMERCNlZzQXBMUSIgd2lkdGg9IjYwMCI+PC9pZnJhbWU+PC9wPg0KPHA+DQoJTWFyeSBCZXRo
IEJyZWNrZW5yaWRnZSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3NTYgb3IgPGEgaHJlZj0i
bWFpbHRvOm1icmVja2VuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tYnJlY2tlbkB0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFlvdSBjYW4gZm9sbG93IGhlciBvbiBGYWNlYm9vayBhdCA8YSBocmVm
PSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9NQkJyZWNrQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3
LmZhY2Vib29rLmNvbS9NQkJyZWNrQUJKPC9hPiBvciBvbiBUd2l0dGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NQkJyZWNrQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7QE1CQnJlY2tB
QkombmJzcDs8L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.