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Biggest barrier in heroin addiction is funding and lack of resources, families say

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 2, 2017 - 09:47 PM | Updated: July 3, 2017 - 06:36 AM
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Brock Richardson is sentenced by Summit County Common Pleas Court Judge Mary Margaret Rowlands for providing heroin to a 21-year-old man who died after taking it at the Summit County Courthouse on March 15. Rowlands sentenced him to three years on the involuntary manslaughter charge and two years on the corrupting another with drugs charge. He will be eligible for judicial release after serving two and a half years. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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