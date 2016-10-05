Bill Clinton dumps on Trump for buying Chinese steel

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0FOVE9OOiBGb3JtZXIgUHJlc2lkZW50IEJpbGwgQ2xpbnRvbiB3cmFwcGVkIHVwIGEgdHdv
LWRheSB0b3VyIG9mIGVhc3Rlcm4gT2hpbyBXZWRuZXNkYXkgaW4gQ2FudG9uLCB3aGVyZSBoZSBj
YW1wYWlnbmVkIGZvciBIaWxsYXJ5IENsaW50b24gaW4gZnJvbnQgb2YgaHVuZHJlZHMgb2Ygc3Vw
cG9ydGVycyBhdCBhIHRyYWluaW5nIGNlbnRlciBmb3IgdW5pb24gaXJvbndvcmtlcnMuPC9wPjxw
PlRoZSBEZW1vY3JhdGljIHByZXNpZGVudGlhbCBub21pbmVlJiM4MjE3O3MgaHVzYmFuZCByZWNl
aXZlZCBhIHdhcm0gd2VsY29tZSBmcm9tIHRoZSB1bmlvbi1mcmllbmRseSBjcm93ZCwgcGFja2Vk
IHRpZ2h0bHkgaW50byB0aGUgSXJvbndvcmtlcnMgTG9jYWwgNTUwIHRyYWluaW5nIGNlbnRlciwg
d2hlcmUgbGFib3JlcnMgbGVhcm4gdG8gYnVpbGQgYnJpZGdlcyBhbmQgYnVpbGRpbmdzLjwvcD48
cD5XaXRoIGEgbWFzc2l2ZSBBbWVyaWNhbiBmbGFnIGhhbmdpbmcgZnJvbSBhIHR3by1mb290LXRo
aWNrIG9yYW5nZSBJLWJlYW0sIENsaW50b24gdG9vayB0aGUgc3RhZ2UgYXMgdGhlIGNyb3dkIHll
bGxlZCwgJiM4MjIwO1dlIGxvdmUgeW91LCBCaWxsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWZ0ZXIgYmVpbmcg
aW50cm9kdWNlZCBieSBVLlMuIFNlbi4gU2hlcnJvZCBCcm93biwgdGhlIGFmZmFibGUgcHJlc2lk
ZW50IHR1cm5lZCBhbmQgaGFuZGVkIHRoZSBPaGlvIERlbW9jcmF0IGEgdGllIG1hZGUgaW4gQ29s
b3JhZG8uIDwvcD48cD4mIzgyMjA7TWFkZSBpbiBBbWVyaWNhLCYjODIyMTsgQ2xpbnRvbiBub3Rl
ZC48L3A+PHA+Rm9yIG1vcmUgdGhhbiBoYWxmIGFuIGhvdXIsIENsaW50b24gcmlmbGVkIHRocm91
Z2ggaGlzIHdpZmUmIzgyMTc7cyBtaWRkbGUtY2xhc3MgZWNvbm9taWMgcHJvcG9zYWxzOiBpbmZy
YXN0cnVjdHVyZSBzcGVuZGluZyBmb3IgJiM4MjIwO2dvb2QgdW5pb24gam9icywmIzgyMjE7IHN0
cmVhbWxpbmluZyBzbWFsbCBidXNpbmVzcyBsb2FucywgcmV2aXRhbGl6aW5nIG1hbnVmYWN0dXJp
bmcsIGNoZWFwIGFuZCBhY2Nlc3NpYmxlIGNvbGxlZ2UsIHVuaXZlcnNhbCBoZWFsdGggY2FyZSwg
ZW5mb3JjaW5nIHRyYWRlIGRlYWxzIGFuZCB0YXhpbmcgdGhlIHJpY2ggdG8gaGVscCBjb21wYW5p
ZXMgdGhhdCBoZWxwIHRoZWlyIHdvcmtlcnMuPC9wPjxwPkJ1dCBoZSBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBy
ZXNpc3QgdGhlIHJoZXRvcmljIG9mIGhpcyB3aWZlJiM4MjE3O3Mgb3Bwb25lbnQsIERvbmFsZCBU
cnVtcC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0xldCYjODIxNztzIGRvIHNvbWV0aGluZyBkaWZmZXJlbnQsJiM4
MjIxOyBDbGludG9uIHJpZmZlZCwgc2V0dGluZyB1cCB3aGF0IHdhcyBtb3N0bHkgYSBwb3NpdGl2
ZSwgcG9saWN5LWhlYXZ5IHNwZWVjaC4gJiM4MjIwO0hhcyB0aGlzIGJlZW4gYSBjcmF6eSBlbGVj
dGlvbiBvciB3aGF0PyBPbGUgSGlsbGFyeSYjODIxNztzIG9wcG9uZW50IGlzIHBvdXJpbmcgdGhh
dCBiaWxlIGRvd24gb3VyIHRocm9hdCBldmVyeSBkYXkuIEl0JiM4MjE3O3MgaGFyZCBmb3IgbWUg
dG8gZHJpbmsgaXQsIGJlY2F1c2UgSSYjODIxNzttIGEgZ3JhbmRmYXRoZXIuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5FdmVuIGFuIG9uLWR1dHkgQ2FudG9uIGZpcmVmaWdodGVyLCBzdGFuZGluZyBpbiB1bmlmb3Jt
IGFuZCBtYWtpbmcgaGlzIHVuaW9uIHByaWRlIGFwcGFyZW50LCBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCByZXNp
c3QgaG9vdGluZywgaG9sbGVyaW5nIGFuZCBjbGFwcGluZy48L3A+PHA+Q3Jvd2Qgd2FybXMgdXA8
L3A+PHA+Q2xpbnRvbiYjODIxNztzIHJlbWFya3Mgd2VyZSBnZWFyZWQgdG93YXJkIHRoZSBtaWRk
bGUgY2xhc3MsIG1hbnkgZnJvbSBzdHJvbmcgdW5pb24gaG91c2Vob2xkcyB0aGF0IHZvdGUgRGVt
b2NyYXRpYyBhbmQgZGVzcGlzZSBidXNpbmVzc3Blb3BsZSB3aG8gcHV0IHByb2ZpdHMgYmVmb3Jl
IGVtcGxveWVlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RyaWNrbGUgZG93biBlY29ub21pY3MgZGlkbiYjODIx
Nzt0IHdvcmsgYmVmb3JlLCB3aHkgd291bGQgaXQgd29yayBub3c/JiM4MjIxOyBhc2tlZCBCYXJi
IFJ1dGgsIGEgTG91aXN2aWxsZSByZXNpZGVudCBhbmQgZm9ybWVyIHRlYWNoZXJzIHVuaW9uIHBy
ZXNpZGVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBmb3IgSGlsbGFyeSwmIzgyMjE7IHNhaWQg
aXJvbndvcmtlciBTZWFuIERpZWttYW5uLCA0OC4gJiM4MjIwO0ZpcnN0IG9mIGFsbCwgRG9uYWxk
IFRydW1wIGhhcyBtYWRlIGhpcyBtb25leSBoaXJpbmcgcGVvcGxlIHRvIHB1dCB1cCBoaXMgYnVp
bGRpbmdzIHRoZW4gaGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBwYXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IZSBhbHNvIHNh
aWQgVHJ1bXAgc2hpcHMgam9icyBhbmQgcHJvZHVjdGlvbiBvdmVyc2VhcyBhbmQgc3VwcG9ydHMg
dW5pb24tYnVzdGluZyBsYXdzLjwvcD48cD5EaWVrbWFubiwgYSBsYWJvciBvcmdhbml6ZXIsIGlz
IGFtb25nIDM1MCB0byA0MDAgYWN0aXZlIGFuZCByZXRpcmVkIGlyb253b3JrZXJzIGluIHRoZSBM
b2NhbCA1NTAsIHdoaWNoIGhvc3RlZCB0aGUgcG9saXRpY2FsIHJhbGx5LjwvcD48cD5BbG9uZyB3
aXRoIEJyb3duLCBNYXNzaWxsb24gTWF5b3IgS2F0aHkgQ2F0YXphcm8tUGVycnkgYW5kIHVuaW9u
IGJvc3MgRGF2aWQgTWNDYWxsIHByaW1lZCB0aGUgY3Jvd2QgZm9yIHRoZSBtYWluIGF0dHJhY3Rp
b24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtEbyB3ZSBoYXZlIGFueSBicm90aGVycyBhbmQgc2lzdGVycyBmcm9t
IG9yZ2FuaXplZCBsYWJvciBoZXJlPyYjODIyMTsgTWNDYWxsIGFza2VkLiBUaGUgY3Jvd2Qgam9z
dGxlZC48L3A+PHA+TWNDYWxsIGhlbGQgdXAgYSBUcnVtcC1icmFuZCB0aWUgYW5kIHNoaXJ0LCBt
YWRlIGluIEJhbmdsYWRlc2gsIGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGtlcHQgdGhlIHJlY2VpcHQuJiM4
MjIxOzwvcD48cD48ZW0+JiM4MjIwO1RoaXM8L2VtPiB0aWUsJiM4MjIxOyBoZSBhZGRlZCwgcGx1
Y2tpbmcgdGhlIHNoaXJ0IGhlIHdvcmUsICYjODIyMDtpcyBtYWRlIGluIEFtZXJpY2EuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5Ccm93biwgd2hvIGNhbiByYXR0bGUgb2ZmIHRoZSBuYW1lcyBvZiBPaGlvIGNpdGll
cyBsaWtlIHRoZSBhbHBoYWJldCBzb25nLCBzY29sZGVkIFRydW1wIGZvciB1c2luZyBDaGluZXNl
IHN0ZWVsIGFuZCBhbHVtaW51bSBvbiByZWNlbnQgcHJvamVjdHMgd2hpbGUgb3Zlcmxvb2tpbmcg
cHJvZHVjZXJzIGluIENhbnRvbiwgRWx5cmlhLCBZb3VuZ3N0b3duLCBMb3JhaW4gYW5kIFdlbGxz
dmlsbGUuPC9wPjxwPkluIHRoZSBTZW5hdGUsIEJyb3duIHNhaWQgaGUgZm91Z2h0IGZyZWUgdHJh
ZGUgd2l0aCBNZXhpY28gYW5kIENhbmFkYSAmIzgyMTI7IHdoaWNoIENsaW50b24gc2lnbmVkIG9m
ZiBvbiBhcyBwcmVzaWRlbnQuIFRydW1wIGhhcyBtYWRlIHRoYXQgZGVhbCwgdGhlIE5vcnRoIEFt
ZXJpY2FuIEZyZWUgVHJhZGUgQWdyZWVtZW50LCBhIGNlbnRyYWwgYXR0YWNrIG9uIHRoZSBDbGlu
dG9ucy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZGlkbiYjODIxNzt0IG9uY2Ugc2VlIERvbmFsZCBUcnVtcCBz
dGFuZGluZyB1cCBhbmQgc3BlYWtpbmcgb3V0IGFnYWluc3QgdGhlc2UgdHJhZGUgYWdyZWVtZW50
cywmIzgyMjE7IEJyb3duIHNhaWQuICYjODIyMDtBbGwgRG9uYWxkIFRydW1wIGRvZXMgaXMgcnVu
IGhpcyBtb3V0aCBhbmQgcGFkIGhpcyBwb2NrZXRzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjE2O0Fuc3dl
cnMsIG5vdCBhbmdlciYjODIxNzs8L3A+PHA+Q2xpbnRvbiBzdGF5ZWQgY29vbCBhbmQgY2FsbSBv
biB0aGUgd2FybSBhZnRlcm5vb24sIGV2ZW4gYXMgYSBwcm90ZXN0b3IgaG9pc3RlZCBhIHNpZ24g
aW4gZnJvbnQgb2YgdGhlIGNhbWVyYXMgdG8gZHJhdyBhdHRlbnRpb24gdG8gdGhlIGZvcm1lciBw
cmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyBwYXN0IGluZmlkZWxpdGllcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0RvbiYjODIx
Nzt0IHdvcnJ5IGFib3V0IHRoYXQsJiM4MjIxOyBDbGludG9uIHRvbGQgdGhlIGNyb3dkLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SSBjYW4gdGVsbCB5b3Ugb25lIHRoaW5nLCBJIGxvdmUgaXQgd2hlbiBwZW9wbGUg
Y29tZSBpbnRvIG15IHJhbGxpZXMuIEFuZCBpdCYjODIxNztzIGEgZGVhZCBnaXZlYXdheSBiZWNh
dXNlIHRoZXkgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byBoYXZlIGEgY29udmVyc2F0aW9uICYjODIxMjsg
YmVjYXVzZSB0aGV5IGtub3cgdGhleSYjODIxNztsbCBsb3NlIHRoZSBjb252ZXJzYXRpb24uJiM4
MjIxOzwvcD48cD5UaGUgY3Jvd2QgYXRlIGl0IHVwLCBhbmQgQ2xpbnRvbiBnb3QgZG93biB0byBi
dXNpbmVzcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FyZSB5b3UgbG9va2luZyBmb3IgYW5zd2VycyBvciBkbyB5
b3UganVzdCB3YW50IHRvIGJlIGFuZ3J5PyYjODIyMTsgaGUgYXNrZWQuPC9wPjxwPkNsaW50b24g
dGFsa2VkIGFib3V0IHByb2dyZXNzIG1hZGUgaW4gbWFudWZhY3R1cmluZyB3aGVuIGhlIHdhcyBw
cmVzaWRlbnQgaW4gdGhlIDE5OTBzIGFuZCB0aGUgbWlsbGlvbnMgb2Ygam9icyBhZGRlZCBzaW5j
ZSBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hIHRvb2sgb2ZmaWNlIGFmdGVyIGVpZ2h0IHllYXJzIG9m
IG5vIGdyb3d0aCBhbmQgdHJpY2tsZS1kb3duIGVjb25vbWljcyB1bmRlciBSZXB1YmxpY2FuIEdl
b3JnZSBXLiBCdXNoLjwvcD48cD5BbmQgaGUgYWRkcmVzc2VkIHRoZSB3YWdlIHN0YWduYXRpb24s
IGluY29tZSBpbmVxdWFsaXR5IGFuZCBsYWNrIG9mIHVwd2FyZCBtb2JpbGl0eSB0aGF0IGtlZXAg
cGVvcGxlIHBvb3IgaW4gcGxhY2VzICYjODIyMDt3aGVyZSBub3RoaW5nIGdvb2QgaGFzIGhhcHBl
bmVkIGluIGEgZGVjYWRlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIG5lZWQgYW5zd2Vycywgbm90
IGFuZ2VyLiBXZSBuZWVkIHRvIHRha2UgY2FyZSBvZiBlYWNoIG90aGVyIGFuZCB3b3JrIHdpdGgg
ZWFjaCBvdGhlciwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQsIGVxdWF0aW5nICYjODIyMDtNYWtpbmcgQW1lcmlj
YSBHcmVhdCBBZ2FpbiwmIzgyMjE7IFRydW1wJiM4MjE3O3Mgc2xvZ2FuLCB0byBwaWUtaW4tIHRo
ZS1za3kgZWxlY3Rpb25lZXJpbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGxpa2UgbWUgc2F5
aW5nIEkmIzgyMTc7ZCBsaWtlIHRvIGJlIDIwIGFnYWluLiBJIHdvdWxkIGFjdHVhbGx5LiBCdXQg
SSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCB2b3RlIGZvciBhbnlvbmUgd2hvIHByb21pc2VkIHRvIG1ha2UgbWUg
MjAgYWdhaW4uJiM4MjIxOyBDbGludG9uIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIaWxsYXJ5IHdvbiYj
ODIxNzt0IHByb21pc2UgdG8gZ2l2ZSBzb21lb25lIHllc3RlcmRheSYjODIxNztzIGVjb25vbXkg
YnV0IHNoZSB3aWxsIHByb21pc2UgZXZlcnlvbmUgYSBmYWlyIGNoYW5jZSBhdCB0b21vcnJvdyYj
ODIxNztzIGVjb25vbXksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5QdXNoaW5nIHBvbGljeTwvcD48
cD5DbGludG9uIG91dGxpbmVkIHRoZSBwb2xpY2llcyBoaXMgd2lmZSB3b3VsZCBjaGFtcGlvbiBh
cyB0aGUgZmlyc3QgZmVtYWxlIHByZXNpZGVudC48L3A+PHA+SGUgc2FpZCBhICQyNzUgYmlsbGlv
biBpbmZyYXN0cnVjdHVyZSBwbGFuIHdvdWxkIHB1dCBtaWxsaW9uIHRvIHdvcmsgZml4aW5nIHJv
YWRzLCBicmlkZ2VzIGFuZCBwcm92aWRlICYjODIyMDt1bml2ZXJzYWwsIGFmZm9yZGFibGUmIzgy
MjE7IGJyb2FkYmFuZCBhY2Nlc3MsIGxpa2UgU291dGggS29yZWEgb2ZmZXJzLjwvcD48cD5UaGUg
Q2xpbnRvbiBwbGFuIHdvdWxkIGN1dCBjb3N0cyBhbmQgc3RyZWFtbGluZSB0aGUgYXBwbGljYXRp
b24gcHJvY2VzcyBmb3Igc21hbGwgYnVzaW5lc3MgbG9hbnMsIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkFsb25n
IHdpdGggYnVpbGRpbmcgYSBuZXcgYW5kIHVuaXF1ZSBqb2Igc2VjdG9yIGZvciBBbWVyaWNhbiB3
b3JrZXJzIHdobyBsYWNrIGZvdXIteWVhciBkZWdyZWVzLCBDbGludG9uIHNhaWQgY29sbGVnZSBt
dXN0IGJlIG1hZGUgZnJlZSBmb3IgdGhvc2UgZnJvbSBob21lcyBlYXJuaW5nICQxMjUsMDAwIG9y
IGxlc3MgYW5kIGFmZm9yZGFibGUgZm9yIGV2ZXJ5b25lIGVsc2UuIFRoYXQgbWVhbnMgYmVpbmcg
YWJsZSB0byByZWZpbmFuY2UgbG9hbnMsIGp1c3QgbGlrZSBhIG1vcnRnYWdlLCB3aGVuIGludGVy
ZXN0IHJhdGVzIGRyb3AuPC9wPjxwPkFuZCBoZSBhZGRyZXNzZWQgdGhlIEFmZm9yZGFibGUgQ2Fy
ZSBBY3QsIHdoaWNoIGhlIGhhcyBjcml0aWNpemVkIGZvciBub3Qgd29ya2luZyBhcyBpdCBzaG91
bGQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgbGF3IGhhcyBkb25lIHdvbmRlcnMgZm9yIGFib3V0IDI1IG1p
bGxpb24gQW1lcmljYW5zLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0FuZCBpdCYjODIxNztzIGRv
bmUgd29uZGVycyBmb3IgYWxsIG9mIHVzLCBiZWNhdXNlIHlvdSBjYW4mIzgyMTc7dCBiZSBkZW5p
ZWQgZm9yIHByZS1leGlzdGluZyBjb25kaXRpb25zLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0J1dCBI
aWxsYXJ5IHNhaWQgeW91JiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBsZXQgcGVvcGxlIDU1IGFuZCBvdmVyIGJ1
eSBpbnRvIE1lZGljYXJlIGFuZCB5b3UgaGF2ZSB0byBvZmZlciBhIHB1YmxpYyBvcHRpb24sJiM4
MjIxOyBoZSBzYWlkLCBhZHZvY2F0aW5nIGZvciB1bml2ZXJzYWwgaGVhbHRoIGNhcmUsIHdoaWNo
IERlbW9jcmF0cyBvcmlnaW5hbGx5IHdhbnRlZCBpbiB0aGUgbGF3LjwvcD48cD5DbGludG9uIHNh
aWQgdHJhZGUgaXMgYSBnb29kIHRoaW5nLiBCdXQgY291bnRyaWVzIGxpa2UgQ2hpbmEgZGV2YWx1
ZSB0aGVpciBjdXJyZW5jeSBhbmQgc3Vic2lkaXplIHByb2R1Y3RzIHRvIGdhaW4gYW4gdW5mYWly
IGFkdmFudGFnZS4gQW5kIG5vYm9keSYjODIxNztzIHBvbGljaW5nIHRoZW0uPC9wPjxwPiYjODIy
MDtUcmFkZSBlbmZvcmNlbWVudCBkcm9wcGVkIDc1IHBlcmNlbnQgc2luY2UgSSBsZWZ0IG9mZmlj
ZS4gU28gSGlsbGFyeSB3YW50cyBhIHNwZWNpYWwgdHJhZGUgZW5mb3JjZW1lbnQgb2ZmaWNlIGZv
ciBwZW9wbGUgdG8gcHJvc2VjdXRlIHZpb2xhdGlvbnMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLCBjcml0aWNp
emluZyBUcnVtcCBmb3IgYnV5aW5nIHN0ZWVsIGZyb20gQ2hpbmEgZm9yIGhpcyBwcm9qZWN0cyBr
bm93aW5nIHRoYXQgdGhlIHByaWNlIGhlIHNlY3VyZWQgd2FzIHVubmF0dXJhbC48L3A+PHA+RG91
ZyBMaXZpbmdzdG9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzc5MiBvciA8YSBocmVmPSJt
YWlsdG86ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IG9uIFR3aXR0ZXI6IEBBQkpEb3VnLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.