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Faith

Bishop gives blessing to eat corned beef Friday; St. Patrick’s Day busiest day of year at Akron’s Diamond Deli

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 16, 2017 - 09:18 PM | Updated: March 17, 2017 - 11:25 AM
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A classic corned beef and swiss cheese on rye sandwich at the Diamond Deli on Wednesday in Akron. Bishop Daniel Thomas, the Apostolic Administrator of the Diocese of Cleveland, said Akron Catholics can eat meat this Friday in Lent since in observance of St. Patrick's Day. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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